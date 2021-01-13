Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu - Son Dakika

Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu

13.01.2021 23:24

Bursa'da, evinde çalışan bir vatandaş, balkonundan izlediği inşaat alanındaki kazı çalışma alanında fark ettiği moloz yığını arasındaki erken Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar stelini çıkarıp yetkililere teslim etti.

Bursa'da, evinde çalışan bir vatandaş, balkonundan izlediği inşaat alanındaki kazı çalışma alanında fark ettiği moloz yığını arasındaki erken Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar stelini çıkarıp yetkililere teslim etti.

Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında istinat duvarı yapılması için kazı çalışması yapıldı.

Bu sırada iş makinelerinin çalışmasını, alanın yanında bulunan apartmandaki dairesinin balkonundan izleyen Erdoğan Tunaboylu, kepçenin topraktan düz bir parça çıkardığını fark etti.

Evinden çalıştığı için o an kazı alanına gidemeyen Tunaboylu, mesaisi bitirdi. Alana eniştesiyle birlikte giden Tunaboylu, mermer parçalarını molozların arasından toprak altından çıkardı.

Parçaların tarihi eser olduğunu düşünen Tunaboylu, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mezar steli olduğu sanılan parçayı inceledi. Ekipler, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tarih Turizm Bürosu görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen görevliler, yapılan ilk incelemede erken Roma dönemine ait mezar stelinin yaklaşık 2 bin yıllık olabileceğini söyledi.

Mezar steli, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Tunaboylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün site bahçesindeki inşaat alanında çevre düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Dördüncü kattaki dairesinden çalışmayı izlediğini ifade eden Tunaboylu, "Kepçenin topraktan düzgün şekilli bir parça çıkardığını gördüm. Uzaktan evden çalıştığım için o an gidip bakamadım. Mesaim bittikten sonra o parçaları incelemek istedim. İki adet mermer parçası tamamen toprak içindeydi. Önce alt kısım olan parçayı inceledim. Mermerlerin üzerinde kabartma aradım ama göremedim. Diğer parça toprağın daha da altındaydı. Daha sonra ona baktım. Mermerin üst kısmının üçgen olduğunu fark ettim. Toprağı eşeleyince şeklin devam ettiğini gördüm." diye konuştu.

Mermer parçalarını tek kişi kaldırmanın çok zor olduğunu ve bu mezar stelini aynı binada oturan eniştesiyle topraktan çıkarıp bina kapısının önüne getirdiklerini anlatan Tunaboylu, "Suyla yıkadık ve mermerin üzerindeki kabartmaları gördük. Daha sonra önemli bir parça olduğunu düşünerek hemen gerekli yerlere bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu
Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu
Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu
Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu

İnşaat, Polis, Bursa, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkonundan inşaat çalışmalarını izleyen vatandaşın dikkati sayesinde tarihi mezar steli bulundu - Son Dakika


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