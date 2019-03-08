Son Dakika Haberleri: Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine Teslim Edildi

Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine Teslim Edildi

28 dakika önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'de yakalanan ve ticaretine düzenleme getirilen Ball python Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine Teslim Edildi, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'de yakalanan ve ticaretine düzenleme getirilen Ball python Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen, gerekli yasal belgeleri olmadan bulundurulan Ball python (Python Regius)'a el konuldu.

Ball python yetkililer tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilirken, Ball python'u bulunduran şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:38 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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