Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine Teslim Edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'de yakalanan ve ticaretine düzenleme getirilen Ball python Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale'de yakalanan ve ticaretine düzenleme getirilen Ball python Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen, gerekli yasal belgeleri olmadan bulundurulan Ball python (Python Regius)'a el konuldu.



Ball python yetkililer tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilirken, Ball python'u bulunduran şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

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