Ballı eroin sevkiyatı Zeus'a takıldı - Son Dakika

- Ballı eroin sevkiyatı Zeus'a takıldı

Bal kutularının altına zulalanmış vaziyette 9 kilo 140 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bal kutularının altına zulalanmış vaziyette 9 kilo 140 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada, 3 adet koli içerisinde bulunan toplam 23 adet bal kutusundan 9'unun altına zulalanmış vaziyette 9 paket halinde toplam 9 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.