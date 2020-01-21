Ballıca Mağarası'na 2019'da 150 bin ziyaretçi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ballıca Mağarası'na 2019'da 150 bin ziyaretçi - Son Dakika

Ballıca Mağarası'na 2019'da 150 bin ziyaretçi

6 saat önce

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 2019 yılında 150 bin kişi ziyaret etti.

Ballıca Mağarası'na 2019'da 150 bin ziyaretçi, System.String[]

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 2019 yılında 150 bin kişi ziyaret etti.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, mağarayı 2019 yılında 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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