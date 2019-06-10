Son Dakika Haberleri: Ballıca Mağarası'nı bayramda 14 bin 565 kişi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Ballıca Mağarası'nı bayramda 14 bin 565 kişi ziyaret etti

7 saat önce

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret etti.

Ballıca Mağarası'nı bayramda 14 bin 565 kişi ziyaret etti, System.String[]
TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret etti. 
İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası'nı 9 günlük bayram tatilinde 14 bin 565 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Tokat, Ballıca Mağarası, Ballıca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya, Yıldırım-İmamoğlu ortak programında moderatörlük yapmak için iki şart sunmuş CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ballıca Mağarası'nı bayramda 14 bin 565 kişi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]