Son Dakika Haberleri: Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti

27 dakika önce

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti, System.String[]
TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan doğa harikası Ballıca Mağarası Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası'nı 4 günlük bayram tatilinde toplam 9 bin 624 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.
Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağara, il merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunuyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Mağarayı tedavi edici özelliği nedeniyle astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla ziyaret ediyor.


Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı, Ballıca, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramın ardından piyasalar açıldı! İşte dolarda son durum
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:22:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ballıca Mağarası'nı bayramda 9 bin 624 kişi ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]