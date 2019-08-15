Son Dakika Haberleri: Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti
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Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti

28 dakika önce

Tokat'ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3,4 milyon yaşındaki Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti, System.String[]
Tokat'ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3,4 milyon yaşındaki Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da Ballıca Mağarasının ziyaretçi akınına uğradığını kaydetti. 4 günlük bayram ziyaretinde Ballıca Mağarasını 9 bin 624 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıklayan İkinci, ziyaretlerin bayramın son iki günü yoğunlaştığına dikkat çekti. Ballıca Mağarasının yanı sıra Kaz Gölünün de yoğun ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden İkinci, tarihi ve doğal güzellikleri ile Tokat'ın ziyaretçilerini beklediğini kaydetti.

KOAH hastaları tercih ediyor

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda 8 salonu ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Ballıca Mağarası, temiz oksijenli havası ile KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve astım hastaları şifa buluyor. Deniz seviyesine göre bin 85 metre rakımda yer alan Ballıca Mağarası, yaz-kış ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 seviyesinde. Mağaraya erken saatlerde gelen hastalar belirli noktalarda oluşturulan banklarda 3-4 saat oturarak bol bol oksijen alıyor. Dışarıda oksijen tüpüyle dolaşan hastalar mağarada oksijen tüpü takamadan rahat nefes alabiliyor. - TOKAT
Ballıca, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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