Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda koronavirüs sessizliği

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu için en sessiz günlerini yaşıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olduğu için en sessiz günlerini yaşıyor. Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından Ballıkayalar Tabiat Parkı, İstanbul'a yaklaşık bir saatlik mesafede bulunması, kanyonu, patikaları ve sunduğu doğal güzellikleriyle doğaseverlerin gözde mekanlarının başında geliyor. Doğal yapısı, kanyonları, deresi ve bitki çeşitliliği bakımından dikkati çeken tabiat parkı, Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Parkta bulunan 40-80 metre genişliğindeki ve 1500 metre uzunluğundaki vadide kuş sesleri, sessizlik nedeniyle daha fazla duyuluyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda 110 tür kuş yaşıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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