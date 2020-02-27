Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezon hazırlıkları için Ballıkayalar'da incele yaparak eksiklikleri belirledi.

Ballıkayalar Tabiat Parkı yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezon hazırlıkları için Ballıkayalar'da incele yaparak eksiklikleri belirledi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, yaz sezonunda ziyaretçilerini ağırlamak için hazırlanıyor. Bu kapsamda Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yapılacak yenileme çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü birlikte gerçekleştiriyor. Yapılacak çalışmalar öncesi Büyükşehir ekipleri, önümüzdeki yaz sezonu için Ballıkayalar'da incelemeler gerçekleştirerek eksiklikleri yerinde belirledi. Yakın zamanda eksiklikler giderilerek yaz sezonunda vatandaşların faydalanması sağlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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