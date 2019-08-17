Son Dakika Haberleri: Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması
Son Dakika Güncel Haber

Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması

35 dakika önce

Aşkale'nin Ballıtaş Köyünde geniş katılımlı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması, System.String[]
Aşkale'nin Ballıtaş Köyünde geniş katılımlı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Kahvaltı programına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İl Başkanı M. Emin Öz, Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Erzurum Konfederasyon Başkanı Güngör Orbak, Aşkale Dernekler Federasyonları Başkanı Murat Demir, Bursa Ballıtaş Köyü Dernek Başkanı Abdurahman Aran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılara kahvaltıda Ballıtaş köyüne has Süt Kaymağı ve Hores ikramı yapıldı.

Vatandaşlar hem birbirlerine olan özlemlerine son verirken hem de halaylar çekerek gönüllerince eğlendiler - ERZURUM
Ahmet Yaptırmış, Mehmet Aksu, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:26:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ballıtaş Köyü'nde kahvaltıda buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]