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Ballon d'Or 6'ncı kez Lionel Messi'nin

6 saat önce

Ronaldo törene katılmadıEn iyi kaleci AlissonEn iyi kadın futbolcu Rapinoe - Ballon d'Or Ödül Töreni'nde 2019'un en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Ballon d'Or 6'ncı kez Lionel Messi'nin, System.String[]

Ronaldo törene katılmadı

En iyi kaleci Alisson

En iyi kadın futbolcu Rapinoe

- Ballon d'Or Ödül Töreni'nde 2019'un en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Fransız futbol dergisi France Football tarafından her yıl düzenlenen Ballon d'Or'da ödüller sahiplerini buldu. Yılın en iyi erkek futbolcusu Barcelona'nın Arjantinli yıldız oyuncusu Lionel Messi seçildi. Messi, bu ödül ile birlikte Ballon d'Or Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü 6'ncı kez almış oldu ve bu ödülü 5 kez alan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. En iyi erkek futbolcu sıralamasında ikinci sıra Liverpool'un başarılı stoperi Virgin van Dijk'ın, üçüncü sıra ise Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun oldu. Öte yandan Ronaldo'nun ödül törenine katılım göstermemesi dikkat çekti.

EN İYİ KADIN FUTBOLCU RAPINOE

En iyi kadın futbolcu ödülü Birleşik Amerikalı oyuncu Megan Rapinoe'nin olurken, ikinci sırada Lucy Bronze, üçüncü sırada ise Alex Morgan yer aldı.

Yılın En İyi Kalecisi Ödülü'nün sahibi Liverpoollu kaleci Alisson Becker olurken, 2019'un en iyi 21 yaş altı oyuncusu ise Matthijs de Ligt seçildi.


Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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