BALMEK ile hobiler mesleğe dönüşüyor - Son Dakika

Hobileri mesleğe dönüştürerek kentliye istihdam olanakları sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, yepyeni vizyonuyla yoluna güçlenerek devam ediyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) özellikle kadınlar başta olmak üzere kentliye istihdam olanağı sağlamaya devam ediyor. Kaliteli eğitimin önünü açarak istihdam sağlamayı hedefleyen BALMEK, şehrin tamamının hizmet alabileceği altyapısı ve yepyeni vizyonuyla yoluna güçlenerek devam ediyor.



2019'da 5 bin 658 kursiyer



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerine devam eden, kadın giysileri dikiminden Balıkesir Pullusu'na, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar çok sayıda kursun yer aldığı BALMEK'ten 2019 yılında 5 bin 658 kursiyer eğitim aldı. Hobileri mesleğe dönüştürerek kadınların aile ekonomisine katkı sağlamalarına imkan sağlayan BALMEK, aynı zamanda şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamında da etkili oluyor. Her yıl Eylül ayında başlayıp Temmuz ayında sona eren kursları; başarı hikayesi yazan kadınlar ve kurs eğitmenleri anlattı.



Hem hobi hem terapi



Kursiyerlerden Sadiye Kaya, Büyükşehir Belediyesi'ne ve öğretmenlerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür ederek buradaki çalışmaların kendisine hem hobi hem de terapi olduğunu belirtti. Uzun zamandır çiçek yapmayı öğrenmek istediğini belirten Kursiyer Hatice Öztopal, kurslara kardeşiyle beraber geldiklerini ve BALMEK sayesinde meslek edinmek istediklerini söyleyerek "Markalaşmayı ve kendimizi tanıtmayı düşünüyoruz. Balıkesirimizin simgesi olan beyaz zambaklardan yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizin yakalarında görmek istiyoruz. Geleceğe yönelik hayallerimiz var. Satış yapmak istiyoruz belki bir butik açabiliriz bu yönde ilerlemek istiyoruz. Balıkesir'de gelinlerimizin çiçeklerini biz yapmak istiyoruz." dedi. Kırkyama, Tel Kırma ve Seramik Kursu Öğretmeni Serdil Okumuş da somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Balıkesir'in kültürel mirasını BALMEK aracılığıyla vatandaşlara aktarıp yaşattıklarını söyleyerek "Bir hayli kalabalık kurs yoğunluğumuz var. Hanımlar, inanıyorum ki çok severek ve zevkle gelip bu işleri çalışıyorlar, yapıyorlar aynı zamanda bütçelerine katkı sağlıyorlar." dedi.



Balıkesir Pullusu geleneği yaşatılıyor



Yok olmaya yüz tutmuş sanatlardan Balıkesir Pullusunu yaşatmaya ve öğrencilere gelir kaynağı sağlamaya devam ettiklerini belirten Balıkesir Pullusu ve Maraş İşi Kursu Öğretmeni Figen Gökçe "Balıkesir Pullusu bizim yöresel gelinliğimizdir. Gelinliğimizi şu anda genç kızlarımız kına gecelerinde giyiyorlar ve biz de bunların işlemesi için onlara yardımcı oluyoruz. Balıkesir Pullusunun en büyük özelliği üzerinde bulunan hayat ağacını ve domates gülüdür. Hayat ağacı aileyi temsil etmektedir. Sevgiyi, aile içindeki bireylerin birbirlerine bağlılığını göstermektedir. Üzerindeki domates gülü de bereketi simgeler. Biz, kurslarımızda öğrencilerimize gelir kaynağı kazanmalarında yardımcı oluyoruz." diye konuştu. BALMEK'te kursiyerlere istihdam sağlayıcı eğitimler verdiklerini dile getiren Çeyiz Ürünleri Usta Öğreticisi Fahriye Kaya "Birçok insan yetiştirdik, evlerinde işlerini yapıyorlar gayet güzel dışarıya. Çeyiz işlerinde pike takımları, nevresim takımları, dantel geçirme, nakış tarzı işlerimiz var. Bu imkanları bize sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor, kadınlar iş imkanı ediniyorlar." dedi. - BALIKESİR