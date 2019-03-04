Balmumcu'da Kayganlaşan Yolda Viraja Dönen Motosikletli Genç Kaza Geçirdi
1 saat önce
Balmumcu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönmeye çalışan motosikletli genç, dengesini kaybedince yere düşerek yaralandı.
Balmumcu
'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönmeye çalışan motosikletli genç, dengesini kaybedince yere düşerek yaralandı. Kaza anı gencin kask kamerasına yansıdı. Beşiktaş
Balmumcu Ruhi Bağdadi Sokak üzerinden kayganlaşan yolda seyir halinde olan motosikletli bir genç, virajları dönerek yokuşu çıkmaya başladı. Genç
yaklaşık 3 virajı döndükten sonra sokak üzerinde giderken bir anda motosikletin kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden genç kendini bir anda yerde buldu. Kaza sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan gencin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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