Balmumu heykellere dezenfekte - Son Dakika

AVRUPA'nın 131 metre uzunluğuyla en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da, dünyaca ünlü isimlerin gerçek vücut ölçüleriyle balmumundan heykelleri de yer alıyor. Face 2 Face Wax Museum'daki 63 balmumu heykel, koronavirüs sürecinde özel kimyasallarla temizleniyor.

Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının olduğu, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum'un bünyesinde, Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema'nın yanı sıra, dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı Face 2 Face Wax Museum de yer alıyor.

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, müzenin ziyaretçi kabulüne başladığını anlattı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte alınacak önlemleri en ince ayrıntısına kadar yerine getirdiklerini anlatan Arık, "Her gün dört bir yan ilaçlanıyor. Aynı zamanda müze çalışanları mumdan heykelleri dezenfekte ediyor. Heykellerin dezenfekte edilmesinin sebebi ise ziyaretçilerin selfie çekerken heykellerle temas kurma olasılığı. Ne olur ne olmaz diye heykeller günlük temizleniyor. Heykellerin temizlik sırasında makyajları bozulduğu için makyajları da yapılıyor" diye konuştu.