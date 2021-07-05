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BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER - Son Dakika

BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER

05.07.2021 20:04

AKDENİZ'deki en tehlikeli istilacı türlerden balon balığı alımı, Antalya'da düzenlenen törenle başladı.

AKDENİZ'deki en tehlikeli istilacı türlerden balon balığı alımı, Antalya'da düzenlenen törenle başladı. Törende Vali Ersin Yazıcı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, dikenleri zehirli, fakat eti yenilebilir aslan balığını mangalda pişirip, birlikte yedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e göç eden en tehlikeli tür, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı popülasyonunun azaltılması amacıyla başlattığı satın alınma kampanyasına Antalya'dan start verildi. Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene, Vali Ersin Yazıcı, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Akdeniz Su Ürünleri Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan katıldı.

BALON BALIĞI ALIMI BAŞLADI

Birkaç hafta önce Resmi Gazete'de yayımlanan balon balığı alımlarıyla ilgili kararı hatırlatan Vali Ersin Yazıcı, Deniz hepimizin hizmetinde ama arzu ediyor ve istiyoruz ki bizim istediğimiz şekilde bize hizmet etsin, orada yaşayan canlılar insanlığa faydalı olsun. Tabi ki orada yaşayacak her canlı türünün belli oranda yaşamına devam etmesini istiyoruz. Ama insanlığa zarar veren, diğer türlere zarar veren türlerin de bu şekildeki kampanya veya düzenlemeyle daha doğru bir şekilde yönetilebilir hale gelmesi lazım. İnşallah bu süreçte balıkçılarımızın yeteri ölçüde balon balığını temizleyip, denizlerimizi diğer balıklar ve canlılar için daha güvenli hale getireceğine inanıyorum dedi.

YILLIK 5.5 MİLYON BALIN BALIĞI ALIMI YAPILACAK

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, balon balığının özellikle son zamanlarda Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla istilacı bir şekilde ülkemiz sularında, özellikle Akdeniz'e giren ve bu bölgeleri artık vatanı gören bir balık türü olduğunu belirterek, Birkaç türü varken, artık 8 türe çıktı. Bu sene hem bütçesini hem alım miktarını artırarak, geçen sene tek tür aldığımız balon balıkları, bu sene bütün türlerini kapsıyor ve bir yılda yaklaşık 5- 5.5 milyon lira destek vermiş olacağız. Ayrıca balon balığı derisi farklı sanayi ürünleri olarak kullanılabiliyor. Üç yıllık programda bir senede 5.5 milyon balık alımı yapacağız diye konuştu.

BENEKLİ 5 TL, DİĞER TÜRLERİ 50 KURUŞ

Bu yılki projenin üç yılı kapsayacak şekilde genişletildiğini anlatan Dr. Altuğ Atalay, Benekli balon balığını getiren ruhsatlı balıkçılarımıza 5 TL, diğer balon balık türlerini getirenlere de 50 kuruş destekleme yapacağız. Geçen sene balon balığının sadece kuyruğunu istemiştik, bu sefer tamamını istiyoruz. Çünkü çok sayıda balon balığı imha edileceği için çevre kirliliği oluşturulmamasını istiyoruz. Onun için tarım ve orman il müdürlükleri ve bakanlık olarak biz kendimiz alacağız dedi.

DERİSİ VE ZEHRİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Balon balığı yenmediği takdirde insana zarar vermeyeceğine dikkat çeken Dr. Atalay, Normalde insana saldırdığı da çok enderdir. İstisnalar olabilir ama kaide değildir. Derisi ve zehri sanayide farklı alanlarda kullanılabiliyor. Çanta, cüzdan, kemer, ayakkabı yapılabiliyor. Derisi esnek bir yapıya sahip olduğu için bu tür eşyaların yapımına uygun. Çeşitli kimyasal süreçlerden geçtiğinde zehrinin de ağrı kesici ilaç yapımında kullanımı için çalışmalar yurtdışındaki bir firma tarafından sürdürülüyor diye konuştu.

ON MİLYONLARCA YAVRUNUN İMHASINI SAĞLAYACAK

Diğer bir istilacı tür olan aslan balığının zehrinin dikenlerinde olduğunu açıklayan Dr. Atalay, Dikenleri uygun bir şekilde kesildiğinde eti son derece lezzetli ve yenilebilir. Gıda olarak halkımıza, balıkçılarımıza katkı sağlayabilecek önemli bir tür. Özellikle Adana, Mersin ve Antalya kıyılarında hem balon balığı, hem de aslan balığı yoğun popülasyon oluşturdu. Balon balığı desteklemesini bu sebeple yaptık. Bizim hesaplamalarımıza göre her yıl 5.5 milyon civarında anaç balon balığının bertarafını sağlayacağız. Bu on milyonlarca aslında yavru balon balığının da imha edilmesini sağlamış olacak. Aslan balığı da kendi içinde ticari bir tür olduğundan balıkçılarımız da zaten tükettiği ve ekonomik olarak kullandığı için bertaraf edilmiş olacak dedi.

BALONDAN ÇANTA, ASLANDAN TAKI

Törende balon balıklarından imal edilen çantanın tanıtımı yapıldı. Ayrıca kemer, cüzdan, ayakkabı gibi eşyalar da yapılabildiği belirtildi. Çantanın maliyeti ise 1500 TL olarak belirtildi. Aslan balığının dikenlerinden yapılan kolye, küpe gibi kadınlara yönelik takı eşyaları da tanıtıldı.

ASLAN BALIĞI MANGALI

Törende dikenleri kesilmiş olan aslan balığından mangal da yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, Genel Müdür Dr. Altuğ Atalay mangalda pişirilen aslan balığından birlikte tadım yaptı. Tadım sırasında Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, aslan balığını tüketime kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, restoran ve lokantalara kazandırmaya çalışıldığını, dikenleri düzgün bir şekilde kesildikten sonra afiyetle tüketilebileceğini kaydetti.

Mangalda ilk tadımı Genel Müdür Dr. Atalay yaparken, ızgarada son derece lezzetli olduğunu söyledi. İlk önce ben yiyeyim isterseniz diyen Atalay'a, Vali Yazıcı, Beraber yiyelim hocam, ben de giderim o yoldan. Genel müdüre güvenip ben de tadıyorum arkadaşlar diyerek, tadımı birlikte yaptılar.

Törende ayrıca, ilk balon balıklarını yakalayıp getiren 3 balıkçıya çekleri teslim edildi.

BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER
BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER

Ersin Yazıcı, Balıkçılık, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALON BALIĞI ALIM TÖRENİNDE, ASLAN BALIĞINI MANGALDA PİŞİRİP YEDİLER - Son Dakika


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