BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR - Son Dakika

BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR

09.05.2021 10:39

AKDENİZ ve Ege'de en tehlikeli istilacı tür olan ve zehrinin siyanürden 1200 kat daha yüksek olduğu bilinen balon balığının ücret karşılığında avlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı. Ramazan Bayramı sonrasında alımları başlatacak.

AKDENİZ ve Ege'de en tehlikeli istilacı tür olan ve zehrinin siyanürden 1200 kat daha yüksek olduğu bilinen balon balığının ücret karşılığında avlanmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, Tarım ve Orman Bakanlığı. Ramazan Bayramı sonrasında alımları başlatacak. Geçen yıl kuyrukları kesilerek teslim edilen balıklar, bu yıl kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Alımlar Akdeniz ve Ege'de görülen 8 türün tamamını da kapsayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denizlerimizdeki istilacı türlerle mücadelesi kapsamında en tehlikeli tür olarak görünen zehirli balon balığı alımlarına ilişkin tebliğ hazırlanıyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özellikle ekolojik etkisinin azaltılması ve mümkün olan en kapsamlı şekilde ekonomiye kazandırılması hususundaki talimatları üzerine başlatılan mücadele kapsamında, balon balıklarının alımına ilişkin hazırlanan tebliğ çıktıktan sonra bayramın ardından mayıs ayı içerisinde alım programının başlatılmasını planladıklarını açıkladı.

İlk kez geçen yıl, avlanan balıkların kuyrukları kesilerek yapılan alımlarda bu yıl balıkçılar tarafından yakalanacak balon balıkları, kuyruk kesimi yapılmadan tümüyle teslim edilecek. Alımlar Akdeniz ve Ege'de görülen 8 türün tamamını da kapsayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve alınan balıkların ne yapılacağı yönünde bilgiler verdi.

'TOPLAM 16,5 MİLYON ADET ALIM OLACAK'

Üç yıl boyunca her yıl en çok görülen benekli balon balığı türünden 500 bin adet, diğer türlerden de 5 milyon olmak üzere yılda toplam 5.5 milyon, 3 yılda 16,5 milyon balon balığı alımı yapılacağını belirten Dr. Altuğ Atalay, çok miktarda alım yapılacağından, kirlilik oluşturmaması için kuyruk kesimi yapılmayacağını ve balıkların bütün olarak alınıp, uygun olanların sanayide kullanılacağını, diğerlerinin ise imha edileceğini kaydetti.

'İLK HEDEF DENİZLERİ KURTARMAK'

İlk hedefin denizlerimizi bu zararlıdan kurtarmak olduğuna dikkati çeken Altuğ Atalay, ekosistemdeki sucul biyolojik çeşitliliği korumak ve bu balıkların özellikle üreme döneminde avlanıp, yok edilmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Atalay, deri ve ilaç sanayilerinde kullanımı, kolajen ve jelatin elde edilmesi gibi konuların ise üzerinde çalışmalar devam eden ikinci aşamadaki konular olduğunu dile getirdi.

'DERİSİNDEN ÇANTA, AYAKKABI, CÜZDAN'

Alım sürecinin işleyişinin nasıl yapılacağı hakkında da konuşan Atalay, 'Biz bunları alacağız, sonra belirli kurallara uymak şartıyla ücretsiz sanayiciye vereceğiz. İsteyen ayakkabı sektöründe kullansın, derisini çıkarsın. Çok güzel derisi çıkıyor, en pratik, en rahat uygulayabileceğimiz derisinin kullanımı. Özellikle büyük balığın derisi gayet güzel kullanılabiliyor. Örneğin ayakkabı, çanta, cüzdan yapıldı. Güzel de oluyor ve renklendirilebiliyor. Dolayısıyla büyük türü hemen deri sanayinde kullanılabilecek dedi.

'DERİSİ KULLANILAMAYANLAR İMHA EDİLECEK'

Diğer küçük türlerin ise imha edileceğini belirten Atalay, yüksek miktarda sönmemiş kireçle karıştırılıp, zehiri de nötralize ederek veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylı imha yerlerinde bertaraf etmeyi planladıklarını açıkladı. Geçen yıl Antalya, Mersin gibi daha çok Akdeniz illerini kapsayan alımın bu yıl Ege'ye kıyısı olan tüm illerden de yapılacağını anlatan Altuğ Atalay, bu şekilde popülasyon ölçümlerinin de yapılacağı ve mücadeledeki en önemli çalışmalardan birinin de bu olacağını söyledi.

'TÜM BİLGİLER TOPLANACAK'

Genel Müdür Atalay, 'Bu balığın nerede yoğunlaştığı, hangi bölgelerde bulunduğu, hangi av aracıyla daha çok yakalandığı bunların hepsinin araştırmasını da yapacağız. Bu sayede bununla mücadele nasıl daha iyi geliştirilir bunların da bilgilerini alacağız. Yani balıkçı bize balığı teslim ettiğinde hangi yöntemle, nereden ve saat kaçta yakaladı, hangi av aracını kullandı bu bilgiler alınacak. Mücadelede bize büyük ışık tutacak dedi.

'İNSANA SALDIRAN CANLILAR DEĞİL'

Bu balığı denizlerimizden tamamen yok etmenin mümkün olmadığı gerçeğine de işaret eden Atalay, 'Biz sadece azaltmayı hedefliyoruz. Halkımızda farkındalık da çok yoğun bir şekilde oluştu. Bu balıklar normal şartlarda insana saldıran canlılar değil. Sadece gıda olarak tüketildiği zaman ölüme kadar varan hastalanmalara neden oluyor. Lakin istilacı ve yabancı tür oldukları için hiçbir şekilde ekosistemde istemiyoruz. Özellikle ekonomiye kazandırılması asıl amacımız olacak. Ondan sonra vatandaş kendisi bu balığı avlayıp kurallara uygun bir şekilde sanayide kullanmayı hedefleyecek diye konuştu.

HANGİ TÜRLER AVLANACAK

Büyük boydaki ve en çok görülen Lagocephalus Sceleratus için 500 bin adet, tanesi 5 TL olarak belirlendi. Diğer türler Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus lagocephalus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Torquigener spinosissimus ve Sphoeroides pachygaster türlerinden ise toplam 5 milyon adet, tanesi 50 kuruştan satın alım yapılacak. Üç yıllık sürede toplamda 15 milyon TL ödeme yapılacak.

BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR

Akdeniz, Gazete, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALON BALIĞI ALIMLARI BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR - Son Dakika


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