'BALON BALIĞI' AVCILARI 164 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika
Üye Girişi

'BALON BALIĞI' AVCILARI 164 BİN LİRA KAZANDI

15.09.2022 11:01

İSTİLACI balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla yılbaşında başlayan uygulamada bugüne kadar balıkçılardan alınan 16 bin 24 balık için 164 bin lira ödeme yapıldı.

İSTİLACI balon balığı avcılığının desteklenmesi amacıyla yılbaşında başlayan uygulamada bugüne kadar balıkçılardan alınan 16 bin 24 balık için 164 bin lira ödeme yapıldı. Balon balığı alımı en fazla Antalya'da yapıldı.

Akdeniz ve Ege Denizi'nde ekosistem, balıkçılık ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan balon balıkları ile mücadelede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıkçıların avlanmasına yönelik destek alımı devam ediyor. Türkiye genelinde bakanlığın belirlediği kriterlere uygun balon balığı avcılığı yapan balıkçılara yılbaşından bugüne kadar 16 bin 24 balık için 164 bin lira destek ödemesi yapıldı. En çok alımın yapıldığı Antalya'da 8 bin 954 balon balığı için balıkçılara 75 bin lira ödendi.

KUYRUK YA DA BALIĞIN TÜMÜ

Dünyanın bilinen en güçlü denizel toksini olan tetrodotoksin içeren ve siyanürden 1200 kat daha yüksek zehire sahip olan balon balığı alımı Antalya'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün belirlediği 14 yerde yapılıyor. Alımlar kuyruk ya da balığın bütün olarak teslimi şeklinde yapılıyor. Bakanlık tarafından balon balığı avlayan balıkçılara 'Lagocephalus sceleratus' türü için tane başına 12,5, diğer 7 küçük tür içinse 5'er lira ödeniyor.

31 ARALIK'A KADAR SÜRECEK

Balon balığında bu yıl için 1 milyon 200 bin kota olduğunu ve bunun 16 bininin dolduğunu vurgulayan Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, Süreç 31 Aralık'a kadar devam edecek. Yaz döneminde av yasağı, hava sıcaklığının artmasından dolayı balığın derine gitmesinden kaynaklı avlanması azaldı. Önümüzdeki aylarda sayının artacağını düşünüyoruz dedi. Balon balığı alımından ruhsatlı balıkçı gemisi olan balıkçıların faydalandığını kaydeden Karabulut, Amatör oltacıların yakaladığı balon balığını karaya çıkarması yasak. Amatör olta balıkçıları desteklemeden faydalanma düşüncesiyle balon balığını karaya çıkarmamalı diye konuştu. Karabulut, istilacı tür olan balığın bulunduğu ortamda diğer balık türlerinin üremesini baskıladığını söyledi.

'BALIKLARI İMHA EDİYORUZ'

Karabulut, balon balığının ilaç sektöründe kullanılacağı yönündeki söylemlerle ilgili olarak da Balon balığında tetrodotoksin madde var. Bu nedenle tehlikeli madde kapsamında değerlendiriliyor. İlaç sektöründe kullanılabileceği gibi söylemler oldu ama bunun şartlarını yerine getirebilecek bir firma müracaatı gerçekleşmediği için 'Hayvansal Yem Maddeleri' yönetmeliği kapsamında alınan balon balığı ya da kuyruğunu imha ediyoruz. Herhangi bir yan sanayi ya da farklı bir sanayi sektöründe kullanılması mümkün değil.

ORTAMDAKİ SAYISI AZALDI

Geçen 2 yıla göre balon balığı sayısında bu yıl azalma olduğunu belirten Karabulut, Balon balığının bulunduğu ortamdaki sayısının düştüğünü gözlemliyoruz. Özellikle büyük türdeki balon balığı sayısı azaldı. Balon balığının milyonlarca yumurta yaptığını düşünürsek bulunduğu ortamdan balon balığını temizlemiş olacağız dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı Son dakika haberi... 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
Kaynak: DHA

Ege Denizi, Balıkçılık, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'BALON BALIĞI' AVCILARI 164 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: 'BALON BALIĞI' AVCILARI 164 BİN LİRA KAZANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement