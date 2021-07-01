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Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi - Son Dakika

Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi

01.07.2021 10:17

Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi Mersinli balıkçılar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için yeni avcılık teşvikine başlanmasından memnun Balıkçılar atılan adamın önemli olduğunu...

Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi

Mersinli balıkçılar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için yeni avcılık teşvikine başlanmasından memnun

Balıkçılar atılan adamın önemli olduğunu belirtirken, kapsamın daha genişletilmesi durumda daha fazla yarar sağlayacağını söyledi

MERSİN - Mersinli balıkçılar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlanmasından memnun. Balıkçılar atılan adamın önemli olduğunu belirtirken, kapsamın daha genişletilmesi durumda daha fazla yarar sağlayacağını söyledi.

Türkiye'deki denizlere ait olmayan, Kızıldeniz üzerinden ülkeye giriş yapan, istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek. Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak. Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

"Artık 10 oltadan 8'i balon balığı çıkıyor"

Mersinli balıkçılar da yeni teşvikten memnun. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Serkan Talha Koç, balon balıklarının 10 yıldır Türk sularında görüldüğünü söyledi. Son 4-5 yıldır çok ciddi anlamda bu balıkların sayısının arttığını vurgulayan Koç, "Eskiden denize 10 olta attığımızda 2 tane balon balığı gelir, 8 normal balık gelirdi. Son dönemde ise 10 oltanın 8'inde balon, 2'si normal balık geliyor. Yani artış çok ciddi anlamda var. Ben her zaman onlara denizlerin pirinası diyorum. Gerçekten hakkını da veriyorlar. Kendi türünü yiyen bir balık. Zaten balık çektiğimiz zaman eğer balon varsa orada balığın yarısı gitmiş oluyor. Metal kutuları bile çok rahat bir şekilde parçalayabiliyor. Çok güçlü ve keskin dişleri var. Aşırı da saldırgan bir tür. Sevindiğimiz nokta yetkililerimiz bunu fark ettiler ve önlem almaya başladılar. Eğer buna önlem alınmazsa insanlara saldırması an meselesi" dedi.

"Bütün türleri kapsama almaları çok daha iyi oldu"

İlk desteğe çok sevindiklerini vurgulayan Koç, "İlk teşvikte Mersin'de 15 balıkçı 5 bin 66 balon balığı tutarak, kuyruklarını teslim etti. Bu sayıya baktığımızda ciddi bir rakam. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığımız yeni tebliğ yayınladı. Bu tebliğle birlikte 2023 yılına kadar teşvik verilecek. Bu sefer tüm türler için bunu yaptı. Bütün türleri kapsama almaları çok daha iyi oldu. Çünkü tek tür ile bunu bitiremezdik. Teşvik çok yerinde oldu. Belki beneklinin dışındaki balıklara verilen teşvikin miktarı biraz daha arttırılabilir ama buda güzel bir teşvik. Özellikle benekli ve altın balon balıkları ciddi anlamda üreyen ve acayip saldırgan türler. Özellikle balıkçı arkadaşlarımızın bunlara dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İnşallah önümüzdeki dönemde bunun kapsamını da genişletirler"

Profesyonel balıkçıların yanında amatör balıkçıların da bu balıkları tuttuğunun altını çizen Koç, "Bu ülkede ciddi anlamda amatör olta balıkçıları mevcut ve bunlarda çok ciddi anlamda balon balığı yakalayabilen insanlar. Aslında bunu belli bir kitleye değil de genele yaymak çok daha güzel ve etkili olacaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun kapsamını da genişletirler" şeklinde konuştu.

Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi
Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi
Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi
Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi

Ege Denizi, Akdeniz, Gazete, Tebliğ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balon balığı avcılığı teşviki olta balıkçılarını sevindirdi - Son Dakika


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