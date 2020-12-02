Balon balığı avcılığına teşvik getirildi - Son Dakika

Balon balığı avcılığına teşvik getirildi

02.12.2020 09:32
Balon balığı avcılığına teşvik getirildi, System.String[]

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak.

Balon balığı avcılığı destekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 'Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlandı. Her kuyruk için 5 lira ödeme alınacak. Avlanan balıklar öldürülecek.

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek.

(İHA)

Balon balığı avcılığına teşvik getirildi

Balon Balığı, Balon kazası, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balon balığı avcılığına teşvik getirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı         
08:55
Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar         
08:10
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı         
02:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balon balığı avcılığına teşvik getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei