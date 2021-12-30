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Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi - Son Dakika

Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi

30.12.2021 09:54
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi

Balon balığı avcılığı ve sonrasında yapılacak işlemler ile balık alım uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Balon balığı avcılığı ve sonrasında yapılacak işlemler ile balık alım uygulamasında düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Türkiye karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya çıkartılacak ve karadaki bertaraf işlemleri sadece Bakanlığa bağlı il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Balon balığının türüne göre karaya çıkartma şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilecek ve destekleme dönemi içinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü karaya çıkartılma yöntemine ilişkin değişiklik yapabilecek. Balon balıklarının karaya çıkartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek ve takip eden iş gününden itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde yapılacak.

Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kurallar çerçevesinde kafalarına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek, kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığının ilan edilen teslim noktalarından karaya çıkartılmak üzere sadece kuyruğu alınacak, kuyruğu dışında kalan kısmı karın bölümünden yarılarak kıyıdan en az 1 deniz mili mesafede denize atılacak. Balon balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

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Balon Balığı, Gazete, Tebliğ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi - Son Dakika


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