ADET FİYATI YÜZDE 150 ARTAN BALON BALIĞINDA TALEP PATLAMASI BEKLENİYOR

Balon balığı avcılığını teşvik etmek için adet başına ödenen 5 lira 12.50 liraya çıkarıldı.Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun "Talep patlaması olacağını bekliyoruz" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına ve balıklara zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığı kuyruk teşvikini sürdürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre daha önce 5 lira olan kuyruk teşviki bu yıl 12.50 lira oldu. Karar balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı. Balon balığının en çok görülen ve en zararlı türü olan Lagocephalus Sceleratus'un kuyruğu ya da bütününü getirene 200 bin adede kadar olana adet başına 12.50 lira ödenecek. Diğer balon balığı türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2.50 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Zafer Semerci, balon balığı avcılığında teşvikin daha da artacağını söyledi. Balıkçıların yeni rakamı sevinçle karşıladığını anlatan Başkan Semerci, "Olta balıkçıları için de bir destek verilse iyi olur. 5 lirayken de büyük ilgi görmüştü. İnşallah daha çok avlanacak" dedi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun da 7 aylık sürede sadece Antalya'da 9 bin balon balığının yakalanıp teslim edildiğini söyledi. Popülasyonun kontrol altına alınması noktasında yeni teşviğin avcılığı hızlandıracağını anlatan Coşkun, "Yoğun bir talep bekliyoruz. Rakam ciddi oranda arttı. Ekosistemimize faydalı olacağını ve talep patlaması olacağını bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)