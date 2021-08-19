Üye Girişi
BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ - Son Dakika

BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ

19.08.2021 10:25

AKDENİZ ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için kuyruk başına teşvik devam ediyor.

AKDENİZ ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için kuyruk başına teşvik devam ediyor. Balon balığının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği güçte dayanıklı naylon ipliklerden ağ örüldü.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, burada kendine yeni yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

Kısa sürede balık popülasyonundaki 35 bin eksilmenin olumlu yönleri tespit edilince Tarım ve Orman Bakanlığı teşiviğin kapsamını genişletip sadece bir türe değil balon balığı türlerinin tamamına teşvik vermeyi kararlaştırdı. 2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek.

BALIK AĞI ÜRETİCİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Teşviğin süresinin uzun olması ve balığın avlanması için özel ağlara ihtiyaç duyulması nedeniyle ağ üreticileri de harekete geçti. Türkiye'de 2'si İstanbul, diğer ikisi ise Antalya ve Eğirdir olmak üzere 4 ağ üretim fabrikası bulunuyor. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'daki özel bir ağ geliştirdi. 35- 55 metrelik büyük gırgır teknelerinin büyük balıkları avlamak için kullandığı ağı geliştiren işletme, naylon karışımla özel bir iplik üretti. Balon balığının keskin dişlerine dayanıklı ve hafif olmasıyla da oldukça kullanışlı olan bu ağ, kısa sürede büyük ilgi gördü.

KİLOSU 45-50 LİRA

Sık dokunduğu için kolayca zarar görmeyen naylon iplikli ağı üreten Aydın İnce, aylık 50 ton ağ ürettiklerini söyledi. Afrika ülkeleri Senegal ve Moritanya'ya ağ ihraç ettiklerini de ifade eden İnce, av yasağı başladığında işlerinin arttığını söyledi. Balon balıklarının ağlara zarar vermesinden dolayı balıkçılardan çok şikayet aldıklarını ve sürekli çözüm üretilmesinin istendiğini anlatan Aydın İnce, 'Naylon ipliğinden ürettiğimiz bu ağlar çok dayanıklı. Naylon ağı diğer ağlardan hem hafif hem de kopmuyor. Ağın daha yumuşak olması da kullanımı kolaylaştırıyor. Hamsi ağırlıklı ağ üretiyorduk ama artık bu ağla balon balığı da avlanabilecek. Teknenin büyüklüğüne göre 10-15 ton ağ alması gerekiyor. Naylon ağdan alırsa 500- 600 bin lira maliyeti olur. Bu rakamlar balıkçılar için çok maliyetli değil dedi.

Her türlü balığın avında kullanılabilecek ağ, küçük tekne sahibi balıkçılar için de kilosu 45 liradan satılıyor.

BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ
BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ
BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ
BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ

Kızıldeniz, Akdeniz, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor 10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı 10:02 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
10:11 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı
10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
10:01 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
09:59 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
09:58 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı         
10:25
Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı         
10:12
Freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti! Yaralılar var Freni boşalan iş makinesi, minibüsü biçti! Yaralılar var         
10:04
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BALON BALIĞI İÇİN NAYLON İPLİKLİ AĞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement