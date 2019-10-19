Son Dakika Haberleri: Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladı
Son Dakika Genel Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladı

Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladı

1 saat önce

Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladıMUĞLA - Ege ve Akdeniz'de son zamanlarda sıkça görülen istilacı türlerden balon balığı, dişleriyle teneke kutuyu rahatlıkla parçalarken Muğla'nın Fethiye İlçesinde görüntülendi.

Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladı

MUĞLA - Ege ve Akdeniz'de son zamanlarda sıkça görülen istilacı türlerden balon balığı, dişleriyle teneke kutuyu rahatlıkla parçalarken Muğla'nın Fethiye İlçesinde görüntülendi.

Bilinçsiz tüketildiğinde zehirleyebilen balık, tek hamlede tenekeyi koparıp yuttu. Ölüdeniz'de teknede fotoğrafçılık yapan Fatih Kurt tura çıktığı gemiler adasında olta ile balık tutarken yakaladığı zehirli balon balığının teknede bulunan teneke kutusunu parçalaması ise teknede bulunan turistler tarafında şaşkınlığa neden oldu.

Gazetecilere açıklama yapan Kurt, özel tur için gemiler adasına gittiğini söyledi. Teknede balık avlarken büyük bir balon balığı gördüğünü söylen Kurt "Çelik iğne attık yakaladık. Tekneye zor çektik. Daha önce bu balığın teneke yediğini görmüştüm. Biz de bir teneke kutu verdik, tenekeyi yemeye başladı. Bunlar istilacı balıklar, denize çok zarar veriyor. Bizlerde çok şaşırdık" diye konuştu.

Balon balığı, tenekeyi dişleriyle böyle parçaladı

Fethiye, Akdeniz, Ege, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
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