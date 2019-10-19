Son Dakika Haberleri: Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi
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Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi

27 dakika önce

Ege ve Akdeniz'de son zamanlarda sıkça görülen istilacı türlerden balon balığı, dişleriyle teneke kutuyu rahatlıkla parçalarken Muğla'nın Fethiye ilçesinde görüntülendi.

Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi, System.String[]

Ege ve Akdeniz'de son zamanlarda sıkça görülen istilacı türlerden balon balığı, dişleriyle teneke kutuyu rahatlıkla parçalarken Muğla'nın Fethiye ilçesinde görüntülendi.


Bilinçsiz tüketildiğinde zehirleyebilen balon balığı, tek hamlede tenekeyi koparıp yuttu. Ölüdeniz'de teknede fotoğrafçılık yapan Fatih Kurt'un tura çıktığı gemiler adasında olta ile balık tutarken yakaladığı zehirli balon balığının teknede bulunan teneke kutuyu parçalaması, teknede bulunan turistler tarafında şaşkınlıkla izlendi.


Gazetecilere açıklama yapan Kurt, özel tur için gemiler adasına gittiğini söyledi. Teknede balık avlarken büyük bir balon balığı gördüğünü söylen Kurt, "Çelik iğne attık yakaladık. Tekneye zor çektik. Daha önce bu balığın teneke yediğini görmüştüm. Biz de tene bir teneke kutu verdik, tenekeyi yemeye başladı. Bunlar istilacı balıklar, denize çok zarar veriyor. Bizler de çok şaşırdık" diye konuştu. - MUĞLA

Akdeniz, Muğla, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
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