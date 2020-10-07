Satışı yasak balon balığı ile mezgit filetosu birebir benziyor uyarısı - Son Dakika

FİLETOSU çıkarıldıktan sonra sokak aralarında 'mezgit' balığı olarak satılan zehirli balon balığının filetosu çıkarılınca mezgite ne kadar benzediği ortaya çıktı.

*- Antalya Bölgesi Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, iki balığın filetosunun çıkarıldıktan sonra en iyi balıkçının dahi birbirinden ayırt edemeyeceğini söyledi.Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz 'deki balıkçıların ağlarına dahi zarar veren, kendi türü de dahil balıkları yiyerek beslenen ve akıllarda teneke kutuyu dişleriyle parçalarken çekilen görüntüsüyle kalan predatör balon balığı sokak aralarında 'mezgit' diye satılıyor. Balık tezgahlarında zehirli bu balığın satışının ve sergilenmesinin yasak olması nedeniyle bazı balıkçıların balığın filetosunu çıkarıp genellikle filetosu çıkarılarak tüketilen 'mezgit' balığıymış gibi sattıkları ortaya çıktı.Tezgahta satılmasına dahi binlerce lira ceza uygulanan balon balığının fileto edildikten sonra mezgit filetosuna birebir benzediği görüldü. Antalya Bölgesi Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, iki balığın filetosunun çıkarıldıktan sonra en iyi balıkçının dahi birbirinden ayırt edemeyeceğini söyledi. Balon balığının derisinin benekli olması nedeniyle derisinin de filetodan kesilerek ayrıldığını anlatan Balta, "Vatandaşı uyarıyoruz. Kesinlikle fileto balık almasın. Balon balığı zehirli bir tür, yenmesi halinde ölümcül olur. Fileto balık alınacaksa dahi derisinin ya da başının balıkla birlikte olduğuna dikkat edilmelidir" dedi.

Filetosu çıkarılan balon balığının etinin renginin dahi mezgit balığıyla birebir benzediği dikkati çekerken bazı balıkçıların bu balığı daha uygun fiyatlara sokak aralarında poşetler içinde sattığı iddia edildi.