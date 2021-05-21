Balon balığı zehrinden ağrı kesici ilaç deneme aşamasında - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün Kanada'da bir ilaç firmasına gönderdiği balon balıklarının siyanürden 1200 kat, morfinden 3 bin kat daha güçlü zehrinden üretilen ağrı kesici ilaçta deneme aşamasına gelindi.

Anavatanı Hint Okyanusu, Afrika'nın doğusu, Kızıl Deniz, Avustralya ve Japonya olan balon balığı, Süveyş Kanalı'nın açılıp özellikle 2014'te genişletilmesi sonrasında ve gemilerin balast sularıyla Akdeniz'deki iklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye kıyılarında da son yıllarda görülmeye başladı. Balon balıklarının dokularında siyanürden 1200, morfinden 3 bin kat daha güçlü tetrodotoksin (TTX) zehri bulunuyor ve etinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.