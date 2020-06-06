Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri - Son Dakika

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri ANTALYA'da, amatör balıkçının oltasına takılan yaklaşık 50 santimetre boyunda, 4 kilo ağırlığındaki balon balığı, görüntüsü ve çıkardığı ilginç sesle şaşkınlık yarattı.

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri, System.String[]

Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri

ANTALYA'da, amatör balıkçının oltasına takılan yaklaşık 50 santimetre boyunda, 4 kilo ağırlığındaki balon balığı, görüntüsü ve çıkardığı ilginç sesle şaşkınlık yarattı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balon balığı, istiridye, midye, aslan balığı, deniz kestanesi riski açısından insanlarımız kayalık bölgelerde ayaklarına deniz ayakkabılarını giysinler" dedi.

Salgın sürecinde balık tutma yasağı uygulamasının sona ermesiyle amatör balıkçılar tekneyle açılıp ya da kıyıdan oltalarıyla balık tutmanın keyfini yaşadı. Akdeniz'in mavi sularına açılan amatör balıkçılar, oltalarına takılan balon balığı sayısındaki artışa şaşırdı. Yakalanan balon balıklarının birçoğu, çeneleriyle misinayı koparıp oltaya zarar verdi. Balon balıklarının zaman zaman da oltaya takılan farklı türdeki balıkları yediği görüldü. Balıkçıların oltasına çok sayıda küçük boy balon balığının yanı sıra, 50 santimetreye yakın balon balığı da takıldı. Amatör balıkçıların yakaladığı yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki balon balığı büyüklüğüyle şaşkınlık yarattı.

GÖRÜNTÜSÜ VE SESİ ÜRKÜTTÜ

Oltasını denizin dibinde mercan balığı yakalamak için suya bırakan amatör balıkçı, hem mercan hem de balon balığını tekneye çekti. Olta ucundaki yemi ve mercan balığını yemek isterken yakalanan balon balığı su yüzeyinde de çıkardığı değişik sesle dikkati çekti. Sivri dişleriyle ürkütücü görünüme sahip balon balığının çenesinin altında havayla şişirdiği keseye su biriktirdiği gözlendi. Balon balığını yakalayan balıkçılar ölmesini bekliyor ya da denizde yaşamını sürdürememesi için kuyruğunu kesip, suya bırakıyor.

'BALON BALIĞI DENİZ TABANINDA YAŞAR'

Açıkta genellikle büyük boy balon balığı yakalayan balıkçılar, kıyıda da zaman zaman oltalarında küçük türdeki balon balıklarına rastladı. Su altında inceleme yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibindeki balon balıklarını görüntüledi. Balon balıklarının deniz tabanında yaşadığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibindeki kurtçukla, istiridye, midye, salyangoz kabuklarını kırarak, küçük balık ve yengeç yiyerek beslenen balon balığının balıkçıların oltasına takılı yemin peşinden yüzeye doğru çıktığını anlattı.

'BÖYLE BİR SALDIRI RİSKİ YOK'

Balon balığının 7 türe sahip olduğunu ve Antalya açıklarında yaygın olarak iki tür görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu türlerden birinin büyük, diğerinin de küçük boy olduğuna dikkati çekti. Küçük boy balon balığının kıyıda dalgaların vurduğu yere kadar yaklaştığını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balığının herhangi bir saldırı riski şu an mevcut değil. Daha önce birtakım vakalar oldu. Bu muhtemelen balon balığının kurtçuk sanarak hedef şaşırması. Ancak bu vakanın da balon balığından kaynaklandığı net değil. Korkmaya gerek yok. Balon balıkları doğal yaşam alanlarında saldırsaydı okyanusta kimse yüzemezdi. Böyle bir saldırı riski yok" dedi.

'DENİZ AYAKKABILARINI GİYSİNLER'

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin çakıllık bir alan olması nedeniyle balon balığı saldırısı açısından riski bulunmadığına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, "Ancak falezlerdeki kayalık bölgelerde balon balığı, aslan balığı, deniz kestanesi var. Aslan balığının da saldırganlığıyla ilgili olarak da henüz bir vaka yok. Sadece tutma sonucu ayağa saplanma gibi bir vaka var. Kayalık alanlarda denize girerken balon balığı, istiridye, midye, aslan balığı, deniz kestanesi riski açısından insanlarımız kayalık bölgelerde ayaklarına deniz ayakkabılarını giysinler" diye konuştu.

'DALGALARIN VURDUĞU YERDE GÖRÜLÜYOR'

Küçük türdeki balon balıklarının sahilde dalgaların vurduğu yerde gözlemlendiğini dile getiren Gökoğlu, şunları söyledi:

"Sahilde balon balığına karşı tedbir amacıyla deniz ayakkabısıyla girsinler. Zaman zaman dalgaların vurduğu yerde balon balığı görebiliyoruz. Ayağımızın altından kalkan çakılların arasındaki kurtçukları yiyor. Kıyıya yaklaşan balon balığı çok küçük bir tür, onun insanın ayağını, elini ısırıp koparma riski yok. Korkmaya gerek yok. İri balık da kıyıya kadar yaklaşmıyor. Açıkta rastlıyoruz ancak saldırması durumu olsaydı dalgıçlar risk olurdu. Balon sürekli balıkları aktif hayvanlar değiller. Zeminde duruyorlar ve buldukları yemlerle yani o bölgedeki kurtçuklarla, istiridye, midye, salyangoz kabuklarını kırarak besleniyorlar. Ayrıca küçük balık ve yengeç yiyorlar. Balıkçıların oltalarına takılı yemi de yem olarak değerlendirdiği için yüzeye doğru çıkıyorlar. İnsanlar için bir risk yok rahatlıkla denize girebilirler."


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 02:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri - Son Dakika

Son Dakika

Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor         
17:07
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti         
17:00
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi         
16:58
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlasını süre yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
16:53
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim         
16:51
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 21:01:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]