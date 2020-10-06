Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası - Son Dakika

Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası

BALIKÇILARIN ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı tür balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti.

Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası, System.String[]

BALIKÇILARIN ağlarını dahi parçalayan Kızıldeniz kökenli istilacı tür balon balığının Antalya'da tezgahlarda satışa sunulduğu iddiası, vatandaşı tedirgin etti. Balığın tezgahlarda satışının yasak olduğunu belirten balıkçılar ise fletosu çıkarılan balon balığının, mezgit balığıymış gibi poşetler içinde sokak aralarında satıldığını iddia etti.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı, balıkçılara ve diğer balık türlerine zarar vermeye devam ediyor. Denizdeki hemen her şeyi yemek amacıyla saldıran, tenekeyi dahi parçaladığı görüntüleriyle hafızalarda yer eden balon balığının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

'SEYYAR TEZGAHTA FLETO BALIK ALMAYIN'Balon balığının bazı semt pazarlarındaki balık tezgahlarında zehirli iç organlarının temizlenerek satışa sunulduğu iddiası, vatandaşları tedirgin etti. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın tehlikelerine dikkati çekti. Balığın iç organlarının ve etinin barındırdığı 'tetrodotoksin' adlı zehirden dolayı yenmesinin zararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Biz de duyduk bu şekilde satış yapıldığını. Kesinlikle bu şekilde satış yapanlardan alışveriş yapmasınlar. Hele ki fleto balıkları hiç almasınlar. Hangi balığa ait olduğu belli olmayan bir et bu. Kaçaklar olabilir, farklı şeyler olabilir" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, bilimsel çalışmalarda balon balığının etinin de zararlı olduğunun tespit edildiğini, etinde zehir bulunduğunu belirterek yenilmemesini tavsiye etti.'TEZGAHLARDA SATILMASI İHTİMALİ SIFIR'Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, tezgahlarda balon balığının satıldığı iddiasının gerçek olmadığını belirterek, kesinlikle satışının yasak olduğunu söyledi. Balon balıklarının balıkçılara büyük zarar verdiğini anlatan Demir, "Başımız bu balıkla dertte. Balıkçılarımız bu balığı yakalayınca ya denize salıyor ya da uygun şekilde imha ediyor. Zehirli bir balık olduğu için öldürüp, karaya da atmıyoruz, yiyen diğer hayvanlara da zarar verir. Bu balığın tezgahlarda satılması ihtimali ise sıfır. Zehirli olduğu için hemen toplatılıp, imha ediliyor. Ayrıca sergileyene ya da satışını yapana da para cezası veriliyor" dedi. Demir, çok sayıda balık türü olduğunu, balon balığına gelene kadar daha besleyici ve lezzetli balık türlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini tavsiye etti.SOKAK ARALARINDA 'MEZGİT' DİYE SATILIYOR İDDİASISemt pazarlarındaki balık tezgahlarında ise balon balığına rastlanmadı. Çoğunlukla çipura, sardalya, palamut, mercan, levrek, kupes, kaya levrek, hamsi, somon gibi balık türlerinin sergilendiği dikkati çekti. Balıkçı Yunus Narin, sokak aralarında elinde poşetle gezen bazı satıcıların balon balığı satışı yaptığını öne sürdü. Balon balığının başka balıklar adı altında pazarlandığını öne süren Narin, "Mezgit diye satıyorlar. İçini temizleyip, poşete koyup 'yeni tuttum' diyerek satmaya çalıştıklarını duydum. Ama gözümle görmedim" dedi. Narin, yaşlı bir kadının bu balıktan aldıktan sonra zehirlediğini duyduğunu da sözlerine ekledi.Bir başka balıkçı İlker Keklik, 40 yıldır babasının balıkçılık yaptığını belirterek, balon balığı kadar balıkçılara zarar veren bir başka balık türü olmadığını ifade etti. Tezgahlarda balon balığı satan balıkçı olmadığını anlatan Keklik, "Tezgahta görürlerse 5 bin lira cezası var. Ancak mahalle aralarında temizlenmiş, fleto hale getirilmiş balıkların satıldığını biliyoruz. Uygun fiyata satıyorlar. Mezgit demelerinin sebebi ise fleto haldeyken birbirlerine çok benzerler" dedi.

Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası

Balon kazası, Kızıldeniz, Antalya, Balık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz? Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı Halk otobüsüne taktığı süsler ve abart egzozu, şoförün başına iş açtı Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, "Koronavirüsten daha tehlikeli" diyerek uyardı Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı         
10:31
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu         
09:55
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 11:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei