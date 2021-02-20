'Balon balığının derisi cüzdan yapılsın' önerisi

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların ağlarına zarar veren, güçlü dişleriyle teneke kutuyu dahi parçalayan balon balığının ekonomiye kazandırılması için derisinin cüzdan, çanta gibi aksesuar ve süs eşyalarında kullanılmasını önerdi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, burada kendine yeni yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balık için Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

POPÜLASYONDA AZALMA OLDUKısa sürede balık popülasyonundaki 35 bin eksilmenin olumlu yanları olduğunu ifade eden Antalya Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, "En azından yüzde 10 azalma olmuştur diye tahmin ediyoruz. Balıkçı arkadaşlarımız kuyruk teslimine destek uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor. Umarız bu yıl için de yeniden değerlendirmeye alınır" dedi.35 BİN BALIK İÇİN 176 BİN 715 LİRA ÖDENECEKTarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balıkçıların ilgisinin yoğun olduğunu, ancak hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle avdan yeteri kadar verim alınamadığını vurguladı. Balon balığının nisan, mayıs, haziran aylarında yumurtladığını ve bu dönemden önce teşvik çıkmasının uygun olacağını kaydeden Coşkun, "91 balıkçımız 12 noktadan 35 bin 343 balon balığı kuyruğu getirdi. Bunun karşılığında balıkçılarımıza 176 bin 715 liralık bir destek ödenecek. 8 balon balığı türünden sadece biri için verildi bu destek. Popülasyonun az da olsa azaldığını düşünüyoruz" dedi. Coşkun, balıkçıların desteğin yeniden başlaması yönündeki isteklerini de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirdiklerini sözlerine ekledi.BALON BALIĞININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Balon balığı avcılığı ve popülasyonun kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, bir taraftan da balığın ekonomiye kazandırılmasına çalışılıyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığa otopsi yaptı. İç organları ve derisini detaylı inceleyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın derisini alıp, tuzladıktan sonra kurumaya bıraktı. Derinin kurumasının ardından oldukça sağlam bir yapıya büründüğünü tespit eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Balon balığının derisi oldukça sağlam. Çekerek ya da esneterek koparmak mümkün değil. Balığın ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılabilir. Mesela bu deriden aksesuar ve çeşitli süs eşyaları yapılabilir. Bir cüzdan yapmak için bu deri oldukça sağlam ve yeterli büyüklükte" dedi.