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Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak - Son Dakika

Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak

10.07.2021 11:01

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balon balığının derisinin çok esnek ve sağlam yapıda olduğunu belirterek, "Hem tekstil ve giyim sanayisinde hem de diğer sektörlerde rahatlıkla kullanılacak bir yapıya sahip." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balon balığının derisinin çok esnek ve sağlam yapıda olduğunu belirterek, "Hem tekstil ve giyim sanayisinde hem de diğer sektörlerde rahatlıkla kullanılacak bir yapıya sahip." dedi.

Atalay, AA muhabirine, Kızıldeniz üzerinden Akdeniz ve Ege'ye göç ederek hızla çoğalan Hint Okyanusu kökenli zehirli balon balığının Akdeniz'deki canlıları istila etmeye başladığını söyledi.

Balon balığının balıkçılığa ve balıkçıların ekonomisine ciddi manada zarar verdiğini vurgulayan Atalay, "Bunun üzerine hem balıkçılarımıza destek hem de sularımızdaki ekosistemin korunması için bir tebliğ yayınladık. İstilacı balon balıklarının ölüsünü teslim eden ruhsatlı balıkçılara büyük balıklar için 5 lira, diğerleri için de 50 kuruş olmak üzere ödeme yapacağız." diye konuştu.

Geçen sene başlayan uygulamada balon balıklarının sadece büyük boyutta olanlarının kuyruklarını aldıklarına değinen Atalay, bu sene ise boyut farkı olmaksızın ve bütün olarak alacaklarını dile getirdi.

"Derisi çok esnek ve sağlam"

Atalay, büyük balon balığı derisinin sanayide kullanıldığını, ekonomide değerlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Balon balığı, balon gibi şiştiği için derisi çok esnek ve sağlam bir yapıda. Dolayısıyla hem tekstil ve giyim sanayisinde hem de diğer sektörlerde rahatlıkla kullanılacak bir yapıya sahip. Balon balığı derisinden çanta yapıldı, son derece rahat işlenebilen ve boyayı kabul eden bir deriye sahip. Bunlardan farklı takılar, kemer, süs eşyası, cüzdan yapılabiliyor, son derece de dayanıklı. Bizden balon balıklarını topluca almak isteyen firmalar olursa bedelsiz vereceğiz. Biz balıkları vereceğiz, onun da bir sözleşmesi var. İmha şartnamesini onlara imzalatacağız. Balığın derisini çıkarıp tabakladıktan sonra istedikleri şekilde bunları kullanabilecekler. Balon balığını hem kimya sanayinde zehrini değerlendirmek üzere hem de derisini değerlendirmek için bize müracaat eden firmalar var."

"Balon balıkları insanlara saldırmaz"

Balon balıklarının insanlara zarar verdiği gerekçesiyle denize girmeye korkanların olduğuyla ilgili bazı haberler yapıldığını anlatan Atalay, "Bu balıklar genel yapı itibarıyla insanlardan kaçarlar, insan etiyle veya benzeri etlerle beslenmezler. Saldırma odaklı değillerdir. Çok nadir birkaç olay olmuştur ama bu genel yapıyı bozmaz. Balon balıkları insanlara saldırmaz. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla sahillerimizde yüzebilirler." ifadelerini kullandı.

Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak
Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak
Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak
Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak

Kızıldeniz, Balıkçılık, Akdeniz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balon balığının derisi ve zehri sanayide kullanılacak - Son Dakika


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