Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin balon balığı ihracatıyla ilgili açıklamalarını doğru bulduğunu belirterek, "Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır" dedi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'nin balon balığı ihraç etmesine yönelik çalışmalarla ilgili açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Türkiye kıyılarında balon balığının 10 yıl önce görülmeye başladığını belirten Gökoğlu, balığın hızla artışını devam ettirdiğini dile getirdi. Türkiye sularında balon balığının 7 türü olduğunu kaydeden Gökoğlu, zehri nedeniyle bu balığın tüketilmediğini riskli grupta yer aldığını bildirdi.

"BALIKÇILARA ZARAR VERİYOR"

Balon balığının hem bulunduğu yere hem de balıkçılara zarar verdiğini aktaran Gökoğlu, "Balıkçıların ağlarına, misinalarına zarar veriyor. Ağlardaki balıkları yiyordu. Balıkçıların büyük belası olmaya başladı. Ayrıca yaşadığı yerde diğer balık türlerini yok ediyor" dedi.

Daha önce çeşitli seminerlerde balon balığından faydalanılması gerektiğini dile getirdiğini aktaran Gökoğlu, "Bu balık sularımıza girdi, artık ondan yararlanma yoluna gitmeliyiz. Balon balığını yok edemeyeceğimize göre faydalanmamız gerekir. Çünkü bu balığı doğal ortamında yok eden düşmanları çok az. Baskın tür haline gelmeye başladı. Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarını olumlu buluyorum. Gerçekleşirse çok iyi bir olay, balıkçılara ek bir gelir olacaktır. Bu canlı ekonomik olarak değerlendirilmiş olacak. Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İsa Akar/İHA)