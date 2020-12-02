Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi - Son Dakika

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi

02.12.2020 16:03
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi, System.String[]

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı, balıkçıları sevindirdi.

AKDENİZ ve Ege Denizi'nde avcılık yapan balıkçılara her balon balığı kuyruğu için yapılacak 5 lira ödeme kararı, balıkçıları sevindirdi. Antalya Su Ürünleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, "Kuyruğu getir, 5 lira götür kampanyası tebliği yayımlandı. 5 gün sonra başlayacak. Bunun, arkadaşlarımız için ek gelir olacağını düşünüyorum. Ancak süresi kısa tutulmuş" dedi.

Kızıldeniz üzerinden Türk kara sularına giriş yapan istilacı ve diğer balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılık yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor. Balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek. Ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar, destekleme kapsamına alınmayacak. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde, ihtiyaç duyulan koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMKuyruğuna 5 lira ödenecek balon balığının Akdeniz'de en çok yayılım gösteren tür olduğunu vurgulayan Antalya Su Ürünleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, bu balığın diğer balıklara da zarar verdiğini söyledi. Uygulamanın küçük balıkçılara ek kazanç olacağını anlatan Balta, "Kuyruğu getir 5 lira götür kampanyasının süresi kısa tutulmuş. Yılbaşına kadar 1 milyon tane balon balığının getirilmesi düşünülüyor. Bakanlığın yılbaşına kadar bu sayıya ulaşacağını zannetmiyorum. Sadece yeşil ruhsatı olan ve ticari balıkçılık yapan arkadaşlarımız kestikleri kuyruğu Tarım İl ya da İlçe Müdürlüğü'ne götürüp teslim edecekler. Kaç taneyse taahhütname imzalayarak parasını alacaklar" dedi.Balıkçıların, normal günde 10'a yakın balon balığı yakaladıklarını aktaran Balta, "Balıkçı arkadaşlarımız bunları her zaman yakalıyordu. Fazla yakalanabilmesi için özel çelik olta teli lazım. Balıkçıların, günde 200 tane yakalaması için çelik olta takımı yapması gerekir; bu da ek maliyet" diye konuştu.TEHLİKELİ BALIK NASIL TANINACAK ?Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise 'Kuyruğu getir 5 TL'yi götür' kampanyasında balıkçıların, nelere dikkat etmesi gerektiğini şu şekilde anlattı: "Antalya Körfezi'nde 6-7 tür balon balığı bulunur. Kuyruğunun getirilmesi istenen balon balığı 'lagocephalus sceleratus' türü. Tenekeyi bile ısırıklarıyla koparan bu tehlikeli türün kuyruğunu getirenlere bakanlık 5 lira ödeyecek. Balıkçılarımız da teslim alacak kişiler de bu türü bilemeyebilir. Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenecek seminerlerde balıkçılarımıza bu türleri tanıtmamız gerekiyor".Balon balıkları içinde tehlikeli türün dışında kalanların avcılığının yasak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balon balıkları, Akdeniz ekosistem içinde diğer canlılar üzerine baskı yapıyor. Balon balığının kuyruğunun getirilmesindeki amaç; hem o türün baskı altına alınması hem de küçük balıkçıyı desteklemek. Bu uygulamadan trol ve gırgır avcıları faydalanamıyor. Küçük balıkçılarımızın mağduriyeti için güzel bir uygulama. Ancak önemli olan bu balıkları, değerlendirip ülke ekonomisine katkı sağlayacak hale getirmektir" diye konuştu.BALIKÇILARI BIKTIRDI

Antalya'da balıkçılık yapan Osman Çatal, oltaya takılan küçük ve büyük boy balon balıklarının zararlarından bahsedip, "Akdeniz'de son zamanlarda tehlikeli balon balık türü arttı. Misinaya zarar veriyorlar. Yetkililerin, bu türün çoğalmasını önlemeye yönelik alacakları tedbirlere biz de uyarız" diye konuştu.


Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi

Balon kazası, Ege Denizi, Antalya, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi - Son Dakika


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