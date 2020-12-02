Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: " Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli" - Son Dakika

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: " Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli"

02.12.2020 15:33

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: " Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli" Prof. Dr.

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: " Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'dan balon balığı avı açıklaması:

- "Bu tür Akdeniz ekosistemine girmiş durumda ve tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması lazım"

"Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılmasının, hem popülasyonu baskı altına alma hem de küçük balıkçıya ekonomik destek sunma adına doğru bir karar olduğunu söyledi. "Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı" diyen Gökoğlu, türün Akdeniz ekosisteminde yer aldığını ve tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor. Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Kola kutularını ısıran tür

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, alınan kararın balon balığından mağdur olan küçük balıkçıları destekleme yönünden oldukça önemli bir karar olduğunu söyledi. Antalya Körfezi'nde 6-7 tür balon balığı olduğunu, kararda ise bir türün avlanmasına müsaade edildiğine dikkati çeken Gökoğlu, "Bu tür en büyük balon balığı türü. Televizyon ya da sosyal medyada gördüğümüz, kola kutularını ısırttıkları türün avcılığı destekleniyor. Bu kararla popülasyonun baskı altına alınması ve küçük balıkçının desteklenmesi hedeflenmiş." dedi.

Gırgır ve trol gibi büyük balıkçıların uygulama dışında bırakıldığını ifade eden Gökoğlu, kararın ağ, olta ve parakete yöntemiyle avlanan küçük balıkçıları kapsadığını kaydetti.

"Balıkçılar iki tür arasında ayrım yapmakta zorlanabilir"

Gökoğlu, balon balıklarında izin verilen türün Lagocephalus seceleratus türü olduğunu ve Lagocephalus suezensis türünün izin verilen türe çok benzediğine işaret ederek, balıkçıların bu iki tür arasında ayrım yapmak da zorlanabileceğini, bu konuda ise kendilerine uzman kişilerce eğitim verilmesinin yararlı olacağının altını çizdi.

"Tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması lazım"

Balon balığının diğer kısımlarının karaya çıkartılmasının riskli olduğuna da vurgu yapan Gökoğlu, "Balığın geri kalan kısmı karada herhangi bir yere atılırsa, başka canlılar onu yiyebilir ve zehirlenme yaşanılabilir. Bunun için bakanlık sadece kuyruğu tercih etmesi iyi ancak türlerin ayrımında zorluk yaşanabilir. Bu yöntemle bu türü baskı altında tutabilirsiniz fakat yok edemezsiniz. Bu tür Akdeniz ekosistemine girmiş durumda ve tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması lazım." İfadelerini kullandı.

Balon balığının diğer türlerinin de ekosistemi baskı altında tutan türler olduğunu aktaran Gökoğlu, o türlerde avcılığın yasak oluşuna açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı"

Gökoğlu, sistemin zamanla oturabileceğini de sözlerine ekleyip şunları söyledi:

"1 milyon balıkla sınırlanmış ve ayrıca 31 Aralık tarihine kadar geçerli. Sonra sanırım yeniden bir düzenleme yapılacak ve 1 milyon balık kuyruğu alındıktan sonra durdurulacağı söyleniyor. Önemli olan balon balıklarından ülke ekonomisine katkı sağlanması. Burada amaç balığı baskı altında tutma ve küçük balıkçıyı koruma ve desteklemeye yönelik. Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı.

Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli

Balon kazası, Akdeniz, Antalya, Kuyruk, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: ' Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli' - Son Dakika


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