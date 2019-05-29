Son Dakika Haberleri: Balon satıcısı, evinde intihar etti
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Balon satıcısı, evinde intihar etti

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Balon satıcısı, evinde intihar etti, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Kadir A., dün saat 15.30 sıralarında, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'taki evlerinin terasında, tavandaki demir kancaya iple asılı bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kadir A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sokaklarda balon satan Kadir A.'nın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kadir A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:13 Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, Güncel
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