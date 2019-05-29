Balon satıcısı, evinde intihar etti
1 saat önce
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:13 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, balon satan Kadir A. (28), evinin terasında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Kadir A., dün saat 15.30 sıralarında, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'taki evlerinin terasında, tavandaki demir kancaya iple asılı bulundu. Yakınlarının bildirmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kadir A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sokaklarda balon satan Kadir A.'nın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kadir A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın evine hırsız girdi
Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor
Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez
Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı