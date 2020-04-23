Son Dakika › Güncel › Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan jandarma aracı çocuklarla buluştu - Son Dakika
Balon ve Türk bayraklarıyla donatılan jandarma aracı çocuklarla buluştu
6 saat önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için jandarma araçlarını balon ve Türk bayraklarıyla donatarak mahallelerde çocuklar ile buluştu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için jandarma araçlarını balon ve Türk bayraklarıyla donatarak mahallelerde çocuklar ile buluştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocukları jandarma ekipleri unutmadı. Akyazı ilçesi Dokurcun Jandarma Karakolu ekiplerince jandarma araçları balon ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Daha sonra Dokurcun Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan mahalleler bir bir gezen ekipler çocuklar ile buluştu. Ekiplerce jandarma araçlarından 23 Nisan müzikleri çalınarak, çeşitli hediyeler ile çocukların bayramı kutlandı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım