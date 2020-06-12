Baloncunun fırtına ile imtihanı - Son Dakika

Baloncunun fırtına ile imtihanı

BURSA - Bursa'da aniden çıkan fırtına da neye uğradığını şaşıran vatandaş, elindeki balonların uçmaması için büyük çaba sarf etti.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar caddelerde yürümekte zorluk çekerken, esnaf ise kapı önlerindeki malzemelerini içeri almanın telaşına düştü. Eline aldığı bir kaç balonu satarak ailesini geçindirmeye çalışan bir vatandaşın ise fırtına ile imtihanı kameralara yansıdı. Elindeki balonların uçmaması için büyük çaba saf eden kişi, oturduğu taburenin ise sürüklenmemesi için ne yapacağını şaşırdı. Bir elinle balonlar uçmasın diye sıkı sıkı tutan vatandaş, diğer eliyle de taburesine sahip çıktı.

Şiddetli rüzgarın ardından yağmur başlarken, yetkililer de su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.