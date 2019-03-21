Balonla Yolculuk, Kapadokya Sınırlarını Aştı

NEVŞEHİR Kapadokya bölgesinde yoğunlaşan balon uçuşlarının diğer illere de yayılması için altyapı çalışmaları hızlandırıldı.

NEVŞEHİR Kapadokya bölgesinde yoğunlaşan balon uçuşlarının diğer illere de yayılması için altyapı çalışmaları hızlandırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce (SHGM) geçen yıl 9 ilde daha balon uçuşu yapılmasına karar verilirken, son olarak Malatya, balon uçuşlarına açıldı. Kastamonu, Konya ve Afyonkarahisar'dan gelen talepler ise inceleniyor.



Türkiye'de 29 işletmenin balon işletme ruhsatı bulunurken, bunlardan 25'i Nevşehir-Kapadokya, 4'ü ise Denizli- Pamukkale bölgesinde faaliyet gösteriyor. Balon uçuşlarının Kapadokya ve Pamukkale dışındaki bölgelerde de yapılabilmesi için gelen talepleri değerlendiren SHGM tarafından 2018 yılında 9 ilde inceleme yaptı. Teknik incelemeler sonucu Burdur- Bucak, Denizli- Pamukkale, Adana- Kozan, Bitlis- Ahlat, Ankara- Polatlı, Afyonkarahisar- İhsaniye, Eskişehir- Seyitgazi, Samsun- Bafra ve Aksaray- Ihlara'da da sıcak hava balon taşımacılığı yapılabileceği kararlaştırıldı. Bu 9 bölge, 'uçuş yapılabilir' onayı ile balon uçuşlarına açıldı.



MALATYA UÇUŞA AÇILDI, 3 İL İNCELENİYOR



Gelen talepler doğrultusunda son olarak Malatya, Kastamonu, Afyonkarahisar ve Konya'da belirlenen bölgeler incelemeye alındı. Genel müdürlüğün faaliyet raporunda, Malatya bölgesinin yeniden uçuşa açıldığı, diğer illerde gerekli incelemelerin yapıldığı, sivil ve askeri hava trafiği koordinasyonu için de çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.



523 BİN KİŞİ BALONLA UÇTU



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2018 yılında toplam 260 balonla 223 günde 28 bin 370 balon uçuşu yapıldı ve 523 bin 467 yolcu taşındı. Kapadokya ve Pamukkale dışındaki bölgelerde henüz düzenli balon uçuşları yapılmıyor. Şu ana kadar SHGM'den 'uçuş yapılabilir' onayı alan bölgelerin sadece bir kısmında dönemsel uçuşlar gerçekleştirildi.



KAPADOKYA DÜNYADA BİRİNCİ



Kapadokya bölgesi, dünyada balon uçuşlarının en çok gerçekleştirildiği yer olarak öne çıkıyor. Türkiye, sıcak hava balonculuğu alanında gerek trafik hacmi gerek yolcu sayısı gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonunu yürütüyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde hava şartları dolayısıyla yılda en fazla 60 gün uçuş yapılabilirken, Kapadokya'daki uçuş sayısına en yakın ülke olan Kenya'da, yılda en fazla 150- 170 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor. Ticari balon uçuşlarının yoğun olduğu ülkelerden biri olan Avustralya'da uçulabilir gün sayısı ise 110- 120 günle sınırlıyken, bu ülkede yaklaşık 100 ticari balonla faaliyet gösteriliyor.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı

Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek

CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor