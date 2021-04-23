23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.
Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, çocukların 23 Nisan konulu şiirlerini okuması ve ay yıldızlı balonların gökyüzüne bırakılmasının ardından sona erdi.
Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, gaziler, daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti ve çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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