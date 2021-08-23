Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirileceği belirtildi.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, uçuşların 25-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, "Büyük Zaferin 99. yılını Frigya'da balon uçuşuyla kutlayacağız.
Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla 25 Ağustos Çarşamba ve 26 Ağustos Perşembe günleri sabah 06.00-09.00 saatleri arasında 20 balonla Frigya Emre Gölü'nde balon festivali düzenlenecektir. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Balonlar Frigya üzerinde 'büyük zafer' için uçacak - Son Dakika