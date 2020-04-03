Balonlu adam tebessüm ettirdi - Son Dakika

Balonlu adam tebessüm ettirdi
6 saat önce
Antalya'da bir vatandaş 3 tekerlekli engelli motosikletinin arkasına taktığı rengarenk balonlarla görsel güzellik yaşattı.
Antalya'da bir vatandaş 3 tekerlekli engelli motosikletinin arkasına taktığı rengarenk balonlarla görsel güzellik yaşattı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler ve 'evde kal' çağrıları üzerine insan ve araç trafiğinin azaldığı Antalya'nın en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı üzerinde, bir vatandaş 3 tekerlekli engelli motosikletine bağladığı rengarenk balonlarla yol aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği motosikletli vatandaş da kendisine gösterilen ilgiye el sallayarak karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:33 Kaynak: DHA
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