BALOSB'de Jandarma Karakolunun temeli atıldı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılacak binanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Günde yaklaşık 22 bin kişilik insan hareketinin bulunduğu BALOSB'de huzur ve asayişin sağlanması noktasında Jandarma Karakolu'na ayrıca komuta izleme merkezi de kurulacak.

BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray'ın açılış konuşmasıyla başlayan temel atma töreninin ardından OSB'de yapımı devam eden atık su arıtma tesisinin ikinci etap inşaat çalışmalarına da start verildi. OSB'de günlük 10 bin metreküp atık suyun arıtılacağı tesis ile çevreye verilen zarar de en aza indirilmiş olacak.

Mesut Eray: "Günlük 22 bin insan hareketi var"

Törenin açılış konuşmasını yapan OSB Bölge Müdürü Mesut Eray temeli atılan bina hakkında temel bilgiler verdi. Eray, "Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi gün geçtikçe gelişmekte ve büyümektedir. Beş yıl önce 4 bin 800 kişinin çalıştığı bu bölgede şu anda 15 bin kişi çalışmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi'ne her gün ortalama 4 bin 38 araç girmektedir. Bu sayının bin 200'ünü TIR ve kamyon teşkil etmektedir. Haftalık 28 bin 500 araç giriş çıkıyı olmaktadır. Günlük ortalama insan hareketi ise yaklaşık 22 bin kişidir. Bu hızlı büyüme doğrultusunda idari ve sosyal bazı konularda tedbir alınmasını ve hatta projelendirilmesi gerekmektedir. Jandarma Komutanlığımıza 2020 yılında intikal eden vaka sayısı 479 iken 2021 yılında şu güne kadar yaklaşık 250 vaka Organize Sanayi Bölgesi'nden intikal etmiştir. Bu sayılar içerisinde asayiş, trafik ve iş kazası gibi konular bulunmaktadır. Bu veriler Jandarma Teşkilatı ile ilişkilerimizin boyutlarını açıklamaktadır.

"Komuta izleme merkezi de oluşturulacak"

Jandarma Komutanlığımızın daha iyi hizmet verebilmesi için 15 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Jandarma Karakol binamızın yeni projesi hazırlatıldı ve ihale sürecinden sonra 21 Haziran 2021'de iş teslim edildi. Bugün inşallah temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Mimari projesini Çiğdem Eşim tarafından hazırlanan projenin inşaatı Doğa Mühendislik İnşaat Ltd. Şti tarafından yapılacaktır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Jandarma binası 1079 metrekare brüt alana sahip olup, üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler karakol binası, Jandarma güvenlik kulübesi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi komuta izleme merkezidir. Organize Sanayi Bölgemizin gelişmesinde ve hazırladığımız projenin süratle uygulanmasında sürekli yanımızda olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve müteşebbis heyet üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu: "Can ve mal güvenliğini koruma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da OSB'ye yapılan Jandarma Karakol binasının ihtiyaca cevap verme kapasitesinin artırıldığına dikkat çekerek, "Karakolumuzun hizmete açılmasıyla şu an için 292 işletmede çalışan yaklaşık 14 çalışanımız ile bölgede 30 kırsal mahallede yaşayan yaklaşık 22 bin vatandaşımıza daha çağdaş, daha kaliteli emniyet ve asayiş hizmeti verileceği değerlendirilmektedir. Alınan bu karar bizim için şereftir, onurdur, gururdur. Kıymetli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla; 112 ihbar hattımıza gelen ihbarların anında karakol ve devriyelerimize ulaştırılması için tüm ilçelerimizde veri terminali kurularak ifaları anında müdahale edilmesi sağlanmıştır. Sorumluluk bölgemizde yaklaşık bin 300 ayrı noktaya kamera kurulum çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bizler kolluk kuvvetleri olarak vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla ve güvenine layık olmak için 24 saat esasına göre çalışmalarımıza devam etmekteyiz, yarın da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "OSB'de 2024 yılında 25 ila 40 bin kişi çalışacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise OSB'deki gelişmenin sevindirici boyutlara ulaştığını kaydederek, "Evet, bugün bir karakol binasının temelini atıyoruz. Bu şunun göstergesi devlet durmuyor, sürekli kendini yeniliyor, ihtiyaca binaen de hem istihdamı, hem fiziksel ortamları hazırlıyor. OSB'mizde 5 sene önce 4 bin kişi çalışıyordu şimdi 15 bin kişi çalışıyor. 2024'te Allah nasip ederse tahsis ettiğimiz arsalara binalar yapıldıktan sonra yaklaşık 25 bin ila 40 bin kişi arasında insan olacak. O zaman buranın yol ihtiyacı olacak, buranın konut ihtiyacı olacak, buranın güvenlik ihtiyacı olacak. Bunların hepsine cevap vermemiz gerekiyor. Bu kapsamda Altıeylül Belediyemiz burada, hemen çok yakın bir mesafede TOKİ'den arsa tahsisi yapılmış yerde konut inşaatına burada çalışanların daha kısa sürede gelip gitmesi için inşaatlara başlanıyor. Biz aynı şekilde OSB'nin arka tarafından Kesirven Köyü tarafından LİMAK'ın ve askeriyenin arkasından yolun yüzde doksanı bitirdik. Bağlantı yollarını da tamamladıktan sonra inşallah bu ayın sonunda veya Ağustos ayı içerisinde trafiğe açılacak hale getireceğiz. El birlikte çalıştığımız zaman her şey daha bereketli, daha güzel oluyor. Bunun örneğini sizin Sayın valim başkanlığınızda buradaki müteşebbis heyetimiz, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, rektörümüz hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah kazasız belasız inşaat süreci olur. Hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Hasan Şıldak: "Güvenlik çok önemli"

Törende en son konuşan Vali Hasan Şıldak ise Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin sürekli gelişim gösterdiğini belirterek, "Güvenlik olmadan diğer bütün hususlar ikinci planda kalır. Güvenlik çok önemli, güvenliğin, huzurun sağlanmadığı bir ortamda üretimden de, herhangi bir faaliyetten de, eğitimden de bahsetmek mümkün değil. Bu itibarla gelişen, büyüyen, özellikle 2020-2021 yıl içinde pek çok atılıma bir arada gerçekleştiren Balıkesir OSB'de bu müstesna sanayi tesislerinin bulunduğu alanda elbette ki Jandarmamızın da çok daha iyi koşullarda hizmet vermesi, modern bir binaya sahip olması ve yer seçimi olarak da böyle giriş noktasına nazır, hakim bir alanda bulunması fevkalade önemliydi. Bu kararı hep birlikte aldık. Yönetim kurulumuza, Büyükşehir Belediye başkanımıza ve müteşebbis heyetimizin bütün üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel yatırımın, anlamlı yatırımın en kısa sürede tamamlanması için organize yönetimimiz, başta bölge müdürümüz olmak üzere konunun takipçisi olacaktır. ve ilimizde zaten İl Jandarma Komutanı Albayımın da ifade ettiği gibi güvenlik anlamında iyileştirme, tesisleri güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. Pek çok alanda olduğu gibi Büyükşehir Belediyemiz bu hizmetlerimize de katkı sağlıyor. Konakpınar Karakolumuzun yeniden inşası, yol uygulama noktalarımızın geliştirilmesi ve kırsal mahallelerimizde güvenliğin en temel unsurlarından biri olan kamera kurulumları, kamera izlemelerinin oluşturulması adına yaptığımız çalışmalar Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile olgunlaşmış vaziyette. Bu çalışmaların da ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Organize sanayimiz birçok noktada belirttiğimiz gibi güzel atılımları, güzel girişimleri birleştirdi bünyesinde ve hızla ilerliyor. İnşallah birinci etap derken ikinci etabın kamulaştırma çalışmaları, işte üçüncü etap eli kulağında ve talep de var Allah'a şükür. Balıkesir'de sanayi sektöründeki bu gelişmeler gurur verici. Şimdi bu noktanın da hizmete girmesiyle hemen buradaki 112 istasyonu, itfaiyemiz hep birlikte, Jandarmamız burada çok güzel koşullarda, daha iyi şartlarda hizmet verecek. Ben de hayırlı olmasını diliyorum ve daha nice yatırımları birlikte başlatma, birlikte kurdelesini kesme temennisinde bulunuyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından OSB Camisi imamının duası ve kurban kesiminin ardından temel atıldı. - BALIKESİR