BALOSB genişliyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin (BALOSB) genişletme çalışmaları kapsamında parsel tesviye ve altyapı inşaatının temeli düzenlenen törenle atıldı. Birinci etap genişleme etabında 26 parselin satışı yapılırken, yeni oluşacak alanda 5 bin kişinin istihdamı söz konusu olacak.

BALOSB Müdürü Mesut Eray törende yaptığı konuşmada 760 hektar büyüklüğündeki genişleme süreci kapsamında 156 hektarlık birinci etap kamulaştırılmasının yapıldığını belirterek işin ihalesinin yapıldığını ifade etti.

OSB Bölge Müdürü Mesut Eray: "BALOSB yatırımcısını bekliyor"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan BALOSB Müdürü Mesut Eray genişleme süreci hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 156 hektarlık alanda altyapı çalışmalarına başladıklarını söyleyen Mesut Eray, " Genişleme alanlarının teslim edilmesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi ile birleşmesi ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yeni imar planında 1453 hektar alan büyüklüğüne ulaşmıştır. Üzerinde 143 fabrikanın üretimde olduğu Balıkesir Sanayi Bölgesi'nde halen yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilmektedir. Balıkesir Sanayi Bölgesi'nin 760 hektar büyüklüğündeki genişleme süreci 3 etap halinde planlanmıştır. 156 hektar büyüklüğündeki 1. etap alanın kamulaştırılması yapılmış ve altyapı inşaat ihalesi 3 Şubat 2021 tarihinde Uluova firmasına ihale edilmiştir. Genişleme etabında sanayi parsellerini tesviyesi ve altyapısı yapılmış, hazır bir şekilde sanayicilerimize sunacağız. Sadece 1. Genişleme etabında bu kapsamda 8 milyon 412 bin m3 kazı, 3 milyon 369 bin m3 dolgu olmak üzere yaklaşık 12 milyon m3'lük toprak hareketi olacaktır. Kod farkı olan parseller arasında toplam 19 kilometre uzunluğunda duvar, 9 kilometre uzunluğunda ise yollar yapılacak. 52 parsele denk gelen 1 milyon 176 bin m2'lik sanayi alanında 26 parsel sanayicilere tahsis edildi. Tahsis edilen alanın büyüklüğü ise 715 bin m2. Geri kalan parsellerimiz için 10 yatırımcı ile görüşmelerimiz devam ediyor. 26 parsel demek 26 yeni fabrika, 5 bin kişi istihdam demektir. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi olarak mevcut ana içme suyu hattımızın deplasesi, su depomuzun kapasitesinin artırılması için BASKİ ile işbirliği protokolü imzaladık. Sadece tek bir yol ile Balıkesir'e bağlanan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan alternatif yol projesi yapımı gerçekleştirildi. Genişleme sürecinde 350 hektar büyüklüğündeki kamulaştırma çalışmalarımıza da hemen başladık. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni marka yapma yolunda tüm bu çalışmalarımızı Valimizin başkanlığında Müteşebbis Heyetimizin çalışmaları, il müdürlerimizin katkısı, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği, Balıkesir Ak Parti Milletvekillerimizin gayretiyle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmekteyiz. Tüm personeliyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ni Türkiye'nin en önemli üretim ve inovasyon merkezlerinden biri yapmak için heyecan ile gönülden ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma gayreti içerisindeyiz. Ulaşım avantajları, güçlü yönetimi, dinamik yapısı ve yüksek hizmet kalitesiyle Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi şehrinin ve ülkesinin ekonomik değerlerine katkı vermeye hazır bir şekilde yatırımcısını bekliyor" diye konuştu.

Yücel Yılmaz: "İkinci etap kısa süre içinde başlayacak"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'deki OSB'lerin sürekli büyüdüğünü belirterek, "Organize Sanayi Bölgemizde 1. Etap başladı, her yer şantiye alanı. Bu bizi heyecanlandırıyor. İkinci etabın kamulaştırılmasıyla ilgi de önümüzde hızlı bir süreç var. Sanayicilerimiz de tahsis istiyor. 26 parsel tahsis edildi. Sayın Valim siz bereket getirdiniz, işler hızlı oldu, size de teşekkür ediyoruz. Kamu her zaman önümüzü açıyor, çalışma arkadaşlarınıza da teşekkür ediyoruz. İkinci etaba da en kısa sürede başlayıp bitireceğiz. Balıkesir'den Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında giren 28 firmamız var. Bu firmalarımıza birer berat belgesi verelim ama onlarda bu şehre kalıcı destek olsunlar. Bizim tescilli binalarımız var, öyle çok masraflı da değil, her birinin adına da Ayvalık'ta, Edremit'te, Havran'da, Merkezde birer bina yaptıralım, onların isimlerini de yazalım. Biz yolu yapalım, biz sizin para kazanmanızı kolaylaştıralım, siz de bu şehre aidiyetlerinizi arttırın. Herkesin bir eseri olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak: "Balıkesir'e hayırlı olsun"

Temel atma töreninde son olarak konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ta Balıkesir'in sanayi anlamında büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Şıldak, "Büyükşehir Belediyemizin tüm ekibine de başkanımız nezdinde ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki yol çalışması olsun, geçen hafta imzaladığımız protokolle yapılacak iyileştirme çalışmaları olsun, OSB'nin gelişmesi için atılacak bütün adımlara katkı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bütün vekillerimize de Ankara ayağında aşılması gereken adımlarda verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Yatırımlarını burada buluşturan yerli ve yabancı bütün sanayicilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunduğumuz ortamda birden çok hamleyi aynı anda gerçekleştiren bunu yürütebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteren yapıda. 2020'den itibaren bu yıl özellikle bu çalışmalar yoğunlaştı. Genişleme etapları peş peşe geliyor. 1. Genişleme alanının 52 parselinden 26'sı dolmuş vaziyette. Genişleme çalışmasının temelini bugün hep beraber atıyoruz. Birleşme çalışması başarıyla sonuçlandı. Arıtma tesisimizin inşaatı devam ediyor, Gümrük yapılanması da inşallah Gümrük Müdürlüğü de bu coğrafyada kurulmuş olacak. Jandarmamızın da yerini yeniliyoruz. Balıkesir'in sanayi şehri olarak ilerlemesi noktasında bu adımların mihenk taşı olacağı düşüncesiyle, Balıkesir'e ve sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlk dinamit patlatıldı

Balıkesir İl Müftüsü Celal Süreç'in duası sonrası törene katılan protokol Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. Etap Genişlemesi için ilk dinamiti patlattı. Kurban kesimi sonrası ekskavatörün direksiyonuna geçen Balıkesir Valisi Hasa Şıldak beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte ilk kazmayı vurdu.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hsan Onar, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, yatırım yapacak firmaların yetkilileri ve davetliler katıldı. - BALIKESİR