Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Britt Assombalonga atarken, Konyaspor'a beraberliği getiren sayıyı 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. 56. dakikada yerini Ezeh'e bırakan Balotelli, yedek kulübesine geldikten sonra adeta ortalığı birbirine kattı. İtalyan yıldız, öfkeyle etrafına bağırdı. Yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk atan Balotelli'nin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Son Dakika › Spor › Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor