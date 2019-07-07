Son Dakika Haberleri: Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL'lik iddia…
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Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL'lik iddia…

33 dakika önce

Futbolcuların özel fitness hocaları ile vücutlarını zinde tutmaya çalıştıkları ya da gelecekleri ile ilgili karar verme aşamasında oldukları yaz tatilinin son döneminde İtalyanların haşarı çocuğu Mario Balotelli, yine futbol dışı bir olayla gündeme geldi.

Balotelli tatilde de rahat durmadı! 13 bin TL'lik iddia…, System.String[]
Futbolcuların özel fitness hocaları ile vücutlarını zinde tutmaya çalıştıkları ya da gelecekleri ile ilgili karar verme aşamasında oldukları yaz tatilinin son döneminde İtalyanların haşarı çocuğu Mario Balotelli, yine futbol dışı bir olayla gündeme geldi. Tatilini geçirdiği Napoli'de bir bar sahibi ile girdiği iddia, Mario Balotelli'yi yine manşetlere taşıdı.

Girdiği iddiayı sonra bar sahibini videoya çeken ve Instagram hesabından paylaşan Mario Balotelli, sosyal medyada günün konusu oldu. Bar sahibi ile 1800 pound (Yaklaşık 13 bin TL) tutarında bir iddiaya tutuşan Mario Balotelli, iddiayı kaybetti. İddiaya göre bar sahibi, motosikleti ile sadece iç çamaşırı giymiş bir şekilde denize atlayacaktı. Gülünç duruma düşmesine rağmen bunu yapan bar sahibi, Mario Balotelli'den yaklaşık 13 bin TL nakit para aldı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya takımında geçiren Mario Balotelli, Fransız ekibi ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz başka bir takımla anlaşmadı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:27 
Mario Balotelli, Futbol, Güncel
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