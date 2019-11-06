Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası
8 saat önce
Brescia’nın forvet oyuncusu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona’ya bir maçlık tribün kapatma cezası verildi
Brescia'nın forvet oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona'ya, bir maçlık tribün kapatma cezası verildi.
Balotelli, Hellas Verona takımı ile pazar günü oynanan maç esnasında maymun sesleri eşliğinde ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:28
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