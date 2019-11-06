Son Dakika Haberleri: Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası
Son Dakika Dünya Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası

Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası

8 saat önce

Brescia’nın forvet oyuncusu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona’ya bir maçlık tribün kapatma cezası verildi

Balotelli'ye ırkçı tezahüratların ardından Verona'ya bir maçlık tribün kapatma cezası, System.String[]

Brescia'nın forvet oyuncusu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratların ardından İtalyan futbol takımı Verona'ya, bir maçlık tribün kapatma cezası verildi.


Balotelli, Hellas Verona takımı ile pazar günü oynanan maç esnasında maymun sesleri eşliğinde ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

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Mario Balotelli, Verona, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:28 
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