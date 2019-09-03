Son Dakika Haberleri: Balotu kavunu piyasaya çıktı
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Balotu kavunu piyasaya çıktı

10 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinin Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.

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Muş'un Bulanık ilçesinin Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.


Bulanık-Balotu yolu üzerinde kurulan traktör römorkları üzerinde satışa sunulan kavunlar, alıcısını bekliyor. Kavun satışı yapan Murat Yürekli, kendi ürettikleri kavunları satışa sunduklarını belirterek, "Balotu köyündenim üniversite mezunuyum. Boştayız. Geçim kaynağımız kavun. Kavunu yetiştiriyoruz bugüne kadar getiriyoruz. Kavunu çocuk gibi yetiştiriyoruz. Ama kimse değer vermiyor. Alıcılar bizimle dalga geçiyor. Geliyor adam diyor '1 TL'ye kaç kavun geliyor'. Bir paket sigara olmuş 20 TL. Yaklaşık 1 aydır kavun sezonu başlamış. Verim çok yüksek maşallah iyi. Arpa, buğday bu sene yoktu. Ama kavun çok iyiydi. Kavunlarımız Ağrı, Erzurum, Malazgirt, Patnos, Iğdır'a hatta Van'a kadar gitmiş. Biz de burada satmaktayız. Satışlarımız günde değişiyor. Burada yaklaşık 20 römork var. Bazı arkadaşlar 400, bazı arkadaşlar 500 TL'lik satmaktadır. Bazı arkadaşlar 200 TL'lik satmaktadır. Geçimimizi bununla sağlıyoruz" dedi.


Satıcılardan Bedirhan Polat ise, "Günde 150 kavun satıyorum. Ben öğrenciyim. Okul masraflarımı kavunlardan çıkartıyorum" dedi. - MUŞ

Bulanık, Muş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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