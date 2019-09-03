Son Dakika Haberleri: Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı
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Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı

9 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.

Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.

Köyde hasadı yapılan kavunlar, Bulanık-Balotu karayolunda traktör römorklarında satışa sunuluyor.

Kavun satarak geçindiklerini belirten Murat Yürekli, yaklaşık bir aydır kavun hasadına başladıklarını belirterek, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Ağrı, Erzurum, Malazgirt, Patnos, Van ve Iğdır'a da kadar kavun gönderdiklerini aktaran Yürekli, satışların günlük değiştiğini ifade etti.

Bedirhan Polat ise sattığı kavunlarla okul masraflarını karşıladığını anlattı.

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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