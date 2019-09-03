Balotu kavunu tezgahlarda yerini aldı - MUŞ

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyünde üretilen kavunlar, tezgahlarda yerini aldı.

Köyde hasadı yapılan kavunlar, Bulanık-Balotu karayolunda traktör römorklarında satışa sunuluyor.

Kavun satarak geçindiklerini belirten Murat Yürekli, yaklaşık bir aydır kavun hasadına başladıklarını belirterek, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Ağrı, Erzurum, Malazgirt, Patnos, Van ve Iğdır'a da kadar kavun gönderdiklerini aktaran Yürekli, satışların günlük değiştiğini ifade etti.

Bedirhan Polat ise sattığı kavunlarla okul masraflarını karşıladığını anlattı.