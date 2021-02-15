Balparmak, Arıcılık Akademisi ile Muğlalı arıcıları eğitiyor - Son Dakika

Balparmak, Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim Protokolü" çerçevesinde, Arıcılık Akademisi çatısı altında Muğlalı arıcılara eğitim veriyor.

Balparmak açıklamasına göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Balparmak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında gerçekleşen dörtlü protokol kapsamında, doğal bal üretimi başta olmak üzere polen, propolis, arı sütü gibi arı ürünlerinin kovandan sofraya tüm süreçlerde üretiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, teknik arıcılık uygulamalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi, katkısız ve kalıntısız üretim yapılması, Muğla Çam Balı'nın tanınırlığının artırılması hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere ocak ayı itibarıyla başlandı.

İlk etapta 25 Muğlalı arıcının katıldığı eğitimlerde, temel petek kullanımının arıcılıktaki öneminden arı hastalıklarıyla mücadeleye, kaliteli ve verimli çam balı üretiminden, propolis, arı sütü, polen üretimine kadar birçok farklı konu ele alınıyor. "2+1" yıl şeklinde planlanan Arıcılık Akademisi eğitimleri, 8 kişilik sınıflarda yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleşiyor.

Arıcıların eşlerinin de katılımının sağlandığı eğitimlerde, arıcı ailelerinde de farkındalık oluşturularak kadınların ve gençlerin de arıcılık mesleğinde yer almalarının sağlanması böylelikle sürdürülebilir arıcılık ve yerel kalkınmaya destek olunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, protokol kapsamında öncelikle Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi mensubu arıcılara yönelik eğitimlerle onları teknik arıcılık konusunda geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Balparmak Arıcılık Akademisi'nde arıcılarımızı, verimli üretim yapabilmeleri, mevcut bilgilerini güncellemeleri, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimi devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatacağız. Ayrıca arıcıların çalışmalarını birebir takip ederek, konaklama yerlerine giderek onlara destek olacağız. Bu iş birliğiyle Muğla ve ilçelerinde daha çok arıcıya ulaşarak yerel kalkınmaya ve arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz."