Balpınar Belediyesi'nden amatör takımlara destek - Son Dakika

Batman'daki Balpınar Belediyesi, beldeye bağlı 3 amatör takıma çeşitli spor malzemeleri desteği sundu.

Balpınar Belediyesi tarafından beldedeki 3 amatör takımda oynayan 66 sporcuya eşofman, forma, eldiven, krampon, ayakkabı ve çeşitli spor malzemesi desteği sağlandı.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldedeki 3 amatör takımda oynayan 66 sporcuya 50 bin liralık malzeme desteği sunduklarını belirterek, "Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olacağız. Bundan sonra da bu sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sporcular da sunulan destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Geylani'ye teşekkür etti.